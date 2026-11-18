Durante noviembre, Puerto Natales fue escenario de la sexta versión de "Un Viaje a Través de la Música", encuentro organizado por la Fundación Artes de la Patagonia Austral que, mediante una itinerancia artística y pedagógica, acercó experiencias musicales profesionales a distintos espacios educativos, culturales y comunitarios de la provincia de Última Esperanza.

La programación contempló jornadas de formación instrumental, clases especializadas, encuentros entre estudiantes y músicos profesionales, muestras académicas y conciertos abiertos a la comunidad, consolidando una propuesta que busca trascender la presentación artística tradicional.

Uno de los ejes fundamentales fue el desarrollo de actividades formativas en el Liceo Salesiano Monseñor Fagnano, donde participaron estudiantes de la Orquesta Sinfónica Integral Salesiana y de los programas educativos de la Fundación. Paralelamente, se desarrollaron experiencias de formación instrumental vinculadas a la Escuela Capitán Juan de Ladrilleros, ampliando las oportunidades de aprendizaje para estudiantes de distintos establecimientos.

Las jornadas contaron con la participación de las profesoras Yarella Alvear Ramírez, Tatiana Mejías Moreno y Javiera Hernández Gutiérrez, quienes desarrollaron instancias especializadas de violín y violonchelo, fortaleciendo los procesos de aprendizaje musical y el intercambio pedagógico.

La itinerancia continuó el 11 de noviembre con una muestra académica en la Capilla Don Bosco del Liceo Salesiano, donde estudiantes de los niveles preparatorio, inicial, intermedio y avanzado compartieron sus avances formativos. Esta instancia también representó el cierre de una etapa de acompañamiento especializado desarrollada mediante clases híbridas, en el marco del Plan de Fortalecimiento de Puntos de Cultura Comunitarios.

Posteriormente, la programación dio paso a los conciertos profesionales. El 12 de noviembre se presentó una propuesta musical inspirada en el cine en la Parroquia María Auxiliadora, mientras que el 13 de noviembre se desarrolló la jornada de clausura en el Centro Comunitario Gracia y Paz, incorporando una experiencia artística acompañada de recursos audiovisuales.

La sexta versión contó con la participación de los músicos invitados Daniel Leiva Núñez, Javiera Hernández Gutiérrez, Yarella Alvear Ramírez, José Imilpan Santana, Constanza Alvear Ramírez, Tatiana Mejías Moreno y Ramiro Sepúlveda Sepúlveda, junto a los músicos de la Fundación, Jaime Zelaya Silva e Ignacio Morales Chaval.

En el ámbito artístico, destacó el trabajo de Jaime Zelaya Silva, coordinador artístico de la institución, responsable del desarrollo de arreglos musicales que permitieron articular diferentes repertorios y formatos instrumentales durante el encuentro.

A través de esta sexta edición, la Fundación Artes de la Patagonia Austral reafirmó su compromiso con la descentralización cultural, promoviendo una experiencia que integra creación, circulación artística, formación musical y participación comunitaria.

"Un Viaje a Través de la Música" continúa consolidándose como un espacio de encuentro entre generaciones, instituciones y territorios, demostrando que la actividad cultural profesional puede desarrollarse desde la Patagonia austral, fortaleciendo simultáneamente las capacidades artísticas de sus comunidades.