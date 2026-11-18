El gobernador regional de Magallanes, Jorge Flies Añón, participó esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, instancia en la que realizó un balance de las principales gestiones desarrolladas en materia presupuestaria y de inversión regional, luego de la aprobación en el Senado de la partida correspondiente a los gobiernos regionales para el Presupuesto 2027.

Durante la conversación, la autoridad destacó el acuerdo alcanzado con el Ejecutivo, que permitió mantener los marcos presupuestarios de los gobiernos regionales, luego de una propuesta inicial que contemplaba importantes disminuciones. Según explicó, la negociación fue especialmente relevante para Magallanes, considerando la dependencia de los recursos regionales para concretar proyectos de infraestructura, vivienda y desarrollo territorial.

Flies reconoció que el proceso estuvo marcado por diferencias y conversaciones complejas, pero valoró la disposición al diálogo entre las partes. “Yo diría que primero quiero y lo quiero reconocer. Usted sabe que desde el punto de vista político no soy parte de este gobierno del punto de vista de las tendencias políticas, y pero sí, y lo se lo he dicho al ministro, al presidente, a la delegada. Por lo menos en el ámbito de discusión de nosotros, la disposición al diálogo, un diálogo que en algunos momentos fue áspero, prácticamente quebrado”, señaló.

En cuanto al resultado de las negociaciones, explicó que el principal objetivo fue evitar una reducción presupuestaria que habría afectado directamente la capacidad de inversión de las regiones. “Logramos mantener marcos presupuestarios. No es que hayamos ganado marcos presupuestarios, pero había una baja inicial muy importante, un 13%. Habían gobiernos regionales que tenían inclusive bajas presupuestarias del 20% y hoy día como gobierno regionales mantenemos el mismo presupuesto prácticamente igual que el año 26”, sostuvo.

Otro de los aspectos que destacó fue la recuperación de los recursos destinados a emergencias, que durante los últimos dos años habían sido retirados del presupuesto. La autoridad indicó que esta disponibilidad permitirá responder de manera más oportuna ante situaciones como inundaciones, nevazones, incendios u otras catástrofes.

“Este año queda en los gobiernos regionales para poder responder. Eficientemente a una emergencia que pueda tener la región, ya sea por lluvia, ya sea por nieve, ya sea por incendio o ante una catástrofe que nos sorprenda en un mundo que está difícil del punto de vista climatológico”, afirmó.

Presupuesto disponible desde enero y mayor capacidad de ejecución

Uno de los cambios que valoró el gobernador tiene relación con la oportunidad en que estarán disponibles los recursos para ejecutar los proyectos regionales. Explicó que, durante los últimos años, los gobiernos regionales han debido esperar hasta abril para comenzar a utilizar sus presupuestos, mientras que los recursos del Plan de Zonas Extremas correspondientes al presente año llegaron recién en julio.

La nueva disposición permitirá que el presupuesto esté disponible desde comienzos de enero, ampliando el periodo efectivo de ejecución y evitando que las regiones sean evaluadas por porcentajes de gasto cuando todavía no han recibido los recursos correspondientes.

“Este año el compromiso y lo que está en la ley es que el presupuesto queda disponible a partir del primero, efectivamente a partir del 2 de enero, y eso nos permite ya 3 o cuatro meses de ejercicio presupuestario en un tema que también permite mostrar la eficiencia real que los gobiernos regionales tienen”, explicó.

En este contexto, Flies también reveló que, durante las negociaciones, el Gobierno Regional detectó una rebaja importante en los recursos del Plan de Zonas Extremas, situación que debió ser corregida durante las conversaciones posteriores con las autoridades presupuestarias y que finalmente quedó resuelta en el acuerdo alcanzado en el Senado.

La autoridad enfatizó que estos recursos son fundamentales para Magallanes, recordando que durante el presente año el programa significó alrededor de 37 mil millones de pesos adicionales para la región.

“Porque la región que ocupa el plan de zona de crema no es Arica, no es Iquique, no es Aysén, no es Valparaíso con Isla Pascua, sino que la región de Magallanes este año parte de ese presupuesto, por ejemplo, fueron 37.000 millones más de pesos para la región de Magallanes a nuestro presupuesto. No hay ninguna región en Chile que reciba, aparte de su presupuesto, 37.000 millones de pesos”, manifestó.

Plan de Zonas Extremas: de tres proyectos a una cartera de hasta 13 iniciativas

Respecto de la experiencia del Plan de Zonas Extremas durante 2026, el gobernador señaló que espera que el próximo año no se repita la entrega de recursos en dos etapas, como ocurrió durante el presente ejercicio presupuestario. Reconoció que esa modalidad respondió a una revisión inicial de las solicitudes de los gobiernos regionales, pero también generó dificultades debido a la tardanza en la transferencia de los fondos.

De cara a 2027, indicó que Magallanes busca ampliar la cartera de iniciativas financiadas mediante este mecanismo. Mientras este año los recursos se solicitaron principalmente para tres proyectos —el puerto de Puerto Williams, la ruta Porvenir y la biblioteca del Archivo Regional—, para el próximo ejercicio se proyecta incorporar entre 12 y 13 iniciativas.

“Este año de 3 subimos a 12 o 13 proyectos que incorporamos al flujo presupuestario del plan de zona extrema y eso se sorprende. Tú sabes que hay un montón de discusión, tenemos discusiones con el core, con los sectores, pero este es un gobierno regional que tiene las espaldas, tiene la capacidad con los sectores de poder madurar los proyectos y avanzar aparte de toda la discusión”, indicó.

Entre las iniciativas que podrían concentrar parte importante de los esfuerzos presupuestarios se encuentran la prolongación de la avenida Capitán Guillermo y el relleno sanitario de Tierra del Fuego.

Sobre este último proyecto, Flies explicó que se trata de una inversión de gran envergadura, cuyo desarrollo requiere varios años de trabajo, considerando evaluaciones ambientales, autorizaciones, modificaciones normativas, diseño y las distintas etapas administrativas necesarias para su ejecución.

En el caso de Capitán Guillermo, adelantó que durante 2027 se contempla avanzar principalmente en las expropiaciones requeridas para concretar la iniciativa, lo que significaría una inversión estimada de alrededor de 4 mil millones de pesos durante ese año.

El gobernador precisó que los montos totales de los proyectos no deben confundirse con los recursos que efectivamente se ejecutan en cada periodo presupuestario, ya que muchas iniciativas se desarrollan durante varios años.

Infraestructura para Puerto Williams y localidades aisladas

Otro de los puntos abordados fue la importancia del Plan de Zonas Extremas como instrumento para impulsar inversiones en territorios que históricamente han enfrentado dificultades para obtener financiamiento debido a su baja cantidad de habitantes.

Flies recordó que, durante décadas, proyectos de gran envergadura en localidades pequeñas no lograban superar las evaluaciones tradicionales de costo-beneficio, pese a ser fundamentales para mejorar las condiciones de vida y conectividad de sus habitantes.

“Proyecto de esta envergadura como una carretera entre porvenir y una y sin con 8.000 habitantes, que la carretera cuesta 120.000 millones, nunca, nunca tenía recursos, nunca técnicamente, ya sea porque no tenía recursos, pero también por evaluación, no daba el costo beneficio porque eran muy pocos los habitantes que se beneficiaban”, recordó.

En esa línea, destacó los avances que se han concretado en Puerto Williams, localidad que actualmente experimenta un proceso de fortalecimiento de su infraestructura portuaria, sanitaria, urbana y turística.

La autoridad sostuvo que la inversión pública en territorios aislados también tiene un impacto estratégico para la presencia del Estado y la proyección de Chile en el extremo austral.

Como ejemplo, mencionó el movimiento de cruceros y embarcaciones turísticas que registra Puerto Williams, señalando que este año se proyectan alrededor de 150 recaladas entre Punta Arenas y dicha localidad.

“Hoy día el puerto más grande que se está haciendo como estado en Chile, es en una localidad donde viven 2.800 personas. Y eso cambia la dinámica, cambia el posicionamiento, cambia como lo está viendo inclusive nuestro vecino de Argentina”, expresó.

Asimismo, destacó que ya se encuentra aprobado el primer proyecto de una planificación de cinco etapas destinada a regularizar los sistemas de agua potable y alcantarillado de Puerto Williams, una necesidad que considera prioritaria para el desarrollo de la comuna.

“Ya tenemos el primer proyecto aprobado de una planificación de 5 etapas y ese proyecto te aseguro que sin la metodología del plan de sano extrema estaríamos varios años más esperando su aprobación”, afirmó.

Convenio de vivienda y continuidad de inversiones en salud

En materia habitacional, el gobernador señaló que el Gobierno Regional espera concretar durante noviembre la firma de un convenio de programación con el Ministerio de Vivienda, instrumento que permitiría avanzar en una meta de 7 mil soluciones habitacionales durante el periodo.

Flies explicó que mantener los marcos presupuestarios resulta fundamental para respaldar este tipo de compromisos, considerando que una eventual reducción de recursos habría significado una disminución considerable de la capacidad financiera regional.

En contraste, manifestó su preocupación por la situación del convenio de programación de salud, debido a que el Ministerio de Salud habría comunicado que no está en condiciones de mantener el esfuerzo financiero comprometido anteriormente.

Pese a ello, aseguró que el Gobierno Regional continuará aportando al desarrollo de la red asistencial, tanto en infraestructura como en equipamiento y formación de profesionales.

“Así que probablemente, tal como lo hemos dicho permanentemente con el consejo regional, casi independiente de lo que está haciendo salud o no. Vamos a seguir aportando al desarrollo de la salud, infraestructura, equipamiento, formación, porque pensamos que en la región de Magallanes no puedes esperar que un ministerio central decida invertir en la región”, sostuvo.

En esa misma línea, recordó la aprobación de recursos para completar las dos piscinas que faltan del proyecto de control de crecidas del río de las Minas, una iniciativa que busca reducir los riesgos de inundaciones en Punta Arenas.

El gobernador destacó que, tras años de dificultades administrativas y jurídicas relacionadas con terrenos de vecinos ribereños, el proyecto cuenta actualmente con las autorizaciones necesarias para avanzar hacia su ejecución.

Soberanía y presencia permanente en la Antártica

Durante la entrevista, el gobernador también abordó la relevancia de las recientes conversaciones y anuncios vinculados a la proyección austral de Chile, señalando que las declaraciones políticas deben traducirse en inversiones y medidas concretas para fortalecer la presencia nacional en Magallanes y la Antártica.

A su juicio, la soberanía no se sostiene únicamente mediante documentos o declaraciones, sino que requiere población, servicios e infraestructura que permitan mantener una presencia efectiva en los territorios.

“La soberanía no se hace por declaraciones, sirve las declaraciones, sirve los documentos, las declaratorias. Pero la soberanía principalmente se hace por presencia y no presencia principalmente fuerza armada, presencia soberana de los habitantes del país en el territorio”, manifestó.

En ese sentido, planteó la necesidad de fortalecer las condiciones de habitabilidad de Magallanes y, especialmente, de avanzar hacia una mayor presencia civil permanente en el territorio antártico.

Uno de sus planteamientos fue recuperar una estructura de administración civil en la Antártica, mediante la recreación de la comuna antártica y la instalación de un delegado civil que permita ampliar la presencia del Estado más allá de las Fuerzas Armadas.

“Tenemos que recrear la comuna antártica. Tenemos que tener un delegado civil antártico en la Antártica y eso significa tener cosas tan básicas como tener un médico en la Antártica, no de la Fuerza Aérea, sino que civil del Ministerio de Salud, tener un profesor para lo que puedan ser familias que se instalen allá, tener carabineros de Chile. En la Antártica”, señaló.

Flies agregó que Villa Las Estrellas no debería limitarse a funcionar como residencia de la Fuerza Aérea, sino que debiera avanzar hacia una mayor diversidad de servicios y presencia de la comunidad civil chilena.

Además, planteó que Chile debe ampliar su mirada respecto de la proyección científica y soberana en el continente blanco, aprovechando las oportunidades que tiene el país para desarrollar actividades más allá de los límites de su histórica pretensión territorial.

“Chile tiene que mirar más allá de nuestra limitación de limitación histórica de la Antártica. Del 90 a del meridiano 90 en el Occidente hasta el 126, que tenemos nuestros responsabilidad de salvataje aérea y naval. No hay ningún país reclamando la Antártica, ninguno, o sea, el vecino que sigue es Nueva Zelanda y Chile tiene la oportunidad histórica de hacer presencia soberana, científica más allá del 90. Si no lo hacemos nosotros, lo van a hacer otros”, afirmó.

Flies se refirió a procesos judiciales y aseguró estar tranquilo

En otro momento de la conversación, el gobernador fue consultado por los procesos judiciales relacionados con la compra de un inmueble a Mejor Niñez y por la querella presentada recientemente por el consejero regional Rodolfo Arecheta.

Al respecto, Flies manifestó tranquilidad frente a las investigaciones y sostuvo que, a su juicio, las acciones han estado acompañadas de intenciones políticas. Sin embargo, indicó que corresponde a los organismos competentes desarrollar las indagatorias y determinar las responsabilidades que pudieran existir.

“Siempre lo dicho, estamos muy tranquilos, acá se ha hecho un ruido que tiene claras intenciones políticas y tiene que actuar justicia. Y en ese aspecto, tanto lo que han sido procesos en el ámbito de contraloría como los que está llevando adelante fiscalía, tenemos plena tranquilidad que vamos a tener muy buenas noticias en los próximos meses”, declaró.

Diversificación productiva, México e hidrógeno verde

En el último tramo de la entrevista, el gobernador abordó las oportunidades económicas de Magallanes y las gestiones para fortalecer la vinculación comercial con otros mercados, particularmente México.

En ese contexto, destacó la reciente participación de representantes del sector productivo regional y del Gobierno Regional en actividades desarrolladas en Querétaro y Ciudad de México, donde se exploraron posibilidades de cooperación y expansión comercial.

Flies mencionó especialmente el potencial de la industria salmonera y acuícola, señalando que el mercado mexicano representa una oportunidad relevante debido a su población y capacidad de consumo.

“Las posibilidades de una alianza con un país que culturalmente es muy parecido a nosotros, que está haciendo un trabajo gigantesco, que tiene 133.000.000 de habitantes. Nos permiten, tal como le decían a empresas de salmón y cultura, que hoy día están en México, pero tímidamente exportando desde la región de Magallanes”, comentó.

La autoridad sostuvo que la región cuenta con diversas actividades productivas consolidadas, entre ellas el turismo, la salmonicultura, la ganadería, el comercio y el sector petroquímico, por lo que consideró que el desarrollo económico no debe depender exclusivamente de la instalación de nuevas industrias.

Respecto del hidrógeno verde, se refirió a la decisión de TotalEnergies de abandonar su proyecto en Magallanes, señalando que se trataba de una iniciativa compleja, pero que su salida no determina el futuro de toda la industria regional.

“Yo quiero ser muy franco. Total era el proyecto más complejo para realizar y que se hiciera en la región de Magallanes”, sostuvo.

En esa línea, indicó que existen otros proyectos de hidrógeno verde que continúan avanzando y que ya hay dos grandes iniciativas aprobadas, junto con otras que podrían obtener sus respectivas aprobaciones durante el próximo año.

Finalmente, Flies planteó que Magallanes tiene posibilidades de crecimiento en sectores tradicionales y en nuevas áreas vinculadas a la tecnología, la información, la teledetección, el análisis de datos, la logística y el turismo antártico.

“Yo digo, Magallanes tiene yo creo que un gran futuro en sus líneas históricas. Que tiene más la posibilidad de tecnología, información, teledetección, big data, hidrógeno verde y logística y turismo antártico. O sea, las posibilidades que hoy día la región de Magallanes tiene hoy día y hacia el futuro son gigantescas”, concluyó.





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