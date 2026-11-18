​En el marco de la discusión del Presupuesto 2027 y de la tramitación del proyecto de ley que busca adoptar medidas para contener las alzas de los combustibles, el senador Alejandro Kusanovic obtuvo el compromiso del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para conformar una mesa de trabajo que aborde las diferencias de precios que afectan a la zona austral del país.



El parlamentario planteó la necesidad de avanzar en soluciones que reconozcan las particularidades geográficas y de conectividad de estos territorios, donde las grandes distancias y las menores alternativas de transporte amplifican el impacto del precio de los combustibles sobre el costo de vida y la actividad productiva.



En ese contexto, Kusanovic propuso generar instancias de trabajo y elaborar estudios que permita cuantificar las brechas de precios respecto del resto del país, identificar sus causas y evaluar medidas para reducirlas efectivamente. El análisis deberá considerar sus efectos sobre los hogares, el transporte de pasajeros y de carga, el abastecimiento y las micro, pequeñas y medianas empresas, de manera que sus resultados sirvan de base para la discusión de soluciones concretas.



El senador valoró la disposición del ministro Quiroz para escuchar sus propuestas y abrir este espacio de trabajo. Sin embargo, subrayó que el compromiso debe traducirse en “acciones concretas que reconozcan los mayores costos que enfrentan las familias y los sectores productivos de la zona austral, y permitan avanzar hacia condiciones más justas para sus habitantes”, concluyó el parlamentario.

