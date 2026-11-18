Un hombre adulto fue detenido por la Policía de Investigaciones (PDI) en Puerto Natales, por el delito de receptación, luego de ser encontrado en posesión de un disco duro que había sido sustraído desde una academia de baile ubicada en Punta Arenas.

El procedimiento se originó a raíz de un hurto de especies tecnológicas ocurrido el pasado viernes en un recinto dedicado a la enseñanza de danza, ubicado en calle Bories de la capital regional.

A partir de la denuncia, detectives de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) Punta Arenas desarrollaron diversas diligencias investigativas y de análisis criminal, en coordinación con personal de la Brigada de Investigación Criminal (BICRIM) de Puerto Natales, con el objetivo de establecer el paradero de las especies sustraídas e identificar a los posibles responsables.

Las indagaciones permitieron ubicar en la capital de la provincia de Última Esperanza a un hombre adulto que mantenía en su poder uno de los elementos denunciados como robados, correspondiente a un disco duro perteneciente a la academia de baile.

Tras establecer estos antecedentes, los detectives concretaron su detención por el delito de receptación de especie sustraída, recuperando el dispositivo tecnológico.

Finalmente, el imputado fue puesto a disposición del Juzgado de Letras y Garantía de Puerto Natales durante este miércoles, para enfrentar la respectiva audiencia de control de detención.