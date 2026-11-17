La Asociación Red de Economías Creativas y Culturas de Magallanes (Red Creamag) realizará una exposición gratuita de arte e industrias creativas los días 20, 21 y 22 de noviembre en la sala de exposiciones de Zona Franca, en Punta Arenas. La iniciativa, difundida en el programa Zona Puuy de Polar Comunicaciones por los artistas Mari Hoja y Miguel Oliva, busca visibilizar el talento local y fortalecer el desarrollo productivo del sector cultural en la región de Magallanes.

Durante las tres jornadas, que funcionarán en horario de Zona Franca a partir de las 11:00 horas junto a la pista de patinaje, el público podrá recorrer 23 stands con expositores locales y cinco tiendas del recinto comercial. Además, la programación abierta y sin inscripción previa contempla demostraciones de realidad virtual, muestras de cortometrajes animados y charlas sobre inteligencia artificial, cine documental y muralismo, con participación de académicos de la Universidad de Magallanes e Inacap.

Según explicó Miguel Oliva en Zona Puuy, la agrupación se constituyó formalmente este año con 15 socios de áreas como ilustración, animación, modelado 3D, textil y aerografía para superar las limitaciones de las ferias tradicionales. El creador señaló que el objetivo es profesionalizar los oficios artísticos, encadenar servicios creativos para empresas regionales y proyectar a Magallanes hacia mercados nacionales e internacionales de animación y videojuegos.

Por su parte, la ilustradora y diseñadora gráfica Mari Hoja destacó en Polar Comunicaciones que el trabajo asociativo abre nuevas oportunidades laborales fuera de la región y permite dejar atrás la precariedad en el rubro. El encuentro incluirá también talleres prácticos de dibujo y escultura para toda la familia, además de una transmisión en vivo junto a la iniciativa santiaguina La Reu del Miércoles con la cineasta de stop motion Sofía Rosales Arriola.

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