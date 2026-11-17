El desarrollo y la proyección del triatlón en la región de Magallanes fue el eje central de la reciente edición del programa Polar en el deporte, emitido a través de las plataformas de Polar Comunicaciones. En el espacio conducido por Eloy Lara Molina, los integrantes del Club de Triatlón Zona 2, Milenko Bradanovich y Rafael Astudillo, detallaron los preparativos de la segunda versión del Triatlón del Estrecho, programada para marzo de 2027 en Punta Arenas con una meta de 250 participantes.

Según explicó el entrenador Milenko Bradanovich, la competencia —que en su debut reunió a 150 corredores y cerca de 1.200 espectadores— contemplará 750 metros de natación en el sector de las letras de Punta Arenas, 30 kilómetros de ciclismo hacia la rotonda de 1 Poniente y ocho kilómetros de trote por la Costanera hasta Zona Franca. Tras agotar sus primeros 70 cupos en 22 horas, el evento abrirá una segunda preventa este 30 de noviembre y gestiona una excepción ante la Federación Chilena de Triatlón para ser puntuable en el ranking nacional.

Por su parte, el triatleta Rafael Astudillo, ganador de la primera edición realizada en Punta Arenas, compartió su experiencia competitiva internacional durante la temporada. En conversación con Polar en el deporte, el deportista magallánico relató los desafíos climáticos que enfrentó al competir en el Ironman 70.3 de Barranquilla, en Colombia, instancia donde obtuvo su clasificación al Mundial de la especialidad disputado en Francia, antes de encarar su próximo reto en el Full Ironman de Valdivia.

Ambos entrevistados coincidieron en la importancia de consolidar esta disciplina en la región de Magallanes mediante el trabajo colaborativo con clubes locales de ciclismo, atletismo y natación. Asimismo, Bradanovich subrayó en Polar Comunicaciones la necesidad de articular alianzas con el sector turístico y hotelero para transformar al Triatlón del Estrecho en un evento ciudadano que atraiga deportistas nacionales e internacionales hacia Punta Arenas.





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