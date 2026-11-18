Con una década de trayectoria y una comunidad que espera cada año su regreso, la Municipalidad de Punta Arenas lanzó este martes la temporada 2026-2027 de la Feria Gourmet, iniciativa que comenzará este sábado 21 de noviembre en el gimnasio de la Escuela Argentina. La programación contempla diez jornadas durante los próximos meses, con la participación de 30 productores locales que ofrecerán hortalizas, frutas, plantas, flores y productos elaborados directamente del campo a los consumidores.

Como principal novedad, esta edición incorporará seis Microferias Gourmet en el Centro Artesanal Municipal, ubicado en calle 21 de Mayo 1463, con el propósito de ampliar los espacios de comercialización y acercar la producción regional a quienes trabajan o transitan por el sector céntrico. Estos encuentros se realizarán los viernes, entre las 10:30 y las 14:30 horas, comenzando el próximo 27 de noviembre.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó los diez años de funcionamiento de esta iniciativa municipal y su impacto en la economía local. "Como saben, cumplimos diez años desde que comenzamos con estas ferias saludables, que han sido muy importantes. Calculamos que durante este tiempo cerca de 100 mil personas han visitado nuestras ferias, y sabemos que hay muchas que esperan con entusiasmo su regreso. Esta temporada tendremos diez jornadas a partir del sábado 21 de noviembre, todas en el gimnasio de la Escuela Argentina, recinto que agradecemos al SLEP y a su director por facilitarnos", señaló.

La autoridad comunal agregó que participarán 30 productores con una amplia variedad de productos regionales. "Son productos de primera calidad, 100% nuestros, que van desde la huerta directamente a nuestra mesa, con comercio justo y sin químicos. Pero este año también vamos a innovar con seis microferias los días viernes en el Centro Artesanal, comenzando el 27 de noviembre. Serán encuentros más pequeños, pero que nos permitirán ampliar la cobertura, facilitar que las productoras puedan vender sus cosechas y que los clientes accedan directamente a estos productos", explicó.

Entre las productoras participantes, Rosa Cárdenas valoró la incorporación de las nuevas instancias de venta y destacó la preparación para el inicio de la temporada. "Tengo una infinidad de productos a esta altura del año. Estamos bien preparados, con harta cantidad de lechugas, rabanitos, acelgas, rúcula, ruibarbos y espinacas. Esperamos que el público asista y pueda abastecerse de estos productos, que están fresquitos y son saludables. Hemos tenido una excelente acogida y también estaremos en el Centro Artesanal vendiendo nuestros productos", comentó.

Por su parte, Patricia Delgado adelantó parte de la variedad que ofrecerá durante la primera jornada, incluyendo frutillas, frambuesas, mermeladas, productos procesados, jugos de ruibarbo y digüeñes. Sobre estos últimos, invitó a la comunidad a incorporarlos en sus preparaciones. "No todo el mundo en la región los consume, pero en otras zonas son un boom. Se pueden preparar con cebollita frita, con huevo revuelto o en ensaladas junto a hortalizas, lechuga y rúcula. La invitación es a consumir productos regionales; esto que se conoce como pan del indio también puede ser pan de nosotros", expresó.

La incorporación del Centro Artesanal también fue recibida positivamente por sus locatarias. María Soledad Pérez destacó que estas actividades representan una oportunidad para fortalecer el movimiento comercial del recinto. "Para nosotras, como locatarias, es una gran oportunidad, porque estamos en un proceso en el que queremos revalorizar lo que es el Mercado y el Centro Artesanal. Esta actividad nos favorece muchísimo y esperamos que se sigan realizando otras iniciativas que también puedan potenciar nuestros negocios", señaló.