​Acordes en el fin del mundo. Durante la reciente semana, el extremo sur del planeta vivió una jornada histórica y conmovedora. Por primera vez, un elenco de música selecta llegó a Puerto Toro, la comunidad más austral del mundo.



Hasta esta remota localidad de la comuna de Cabo de Hornos, que cuenta con una población total de 23 habitantes, llegó el quinteto de cuerdas de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Magallanes (UMAG). La inédita presentación congregó a 15 personas, reuniendo a estudiantes, vecinas, vecinos y carabineros residentes del sector, quienes se asombraron con cada melodía interpretada.



Esta incursión fue posible gracias al financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través del Programa de Apoyo a las Orquestas Regionales Profesionales. Desde la institucionalidad, este despliegue reafirma el compromiso de garantizar el acceso equitativo a los bienes artísticos y culturales para todos los ciudadanos.



"Es aquí donde queda reflejado cómo el Estado invierte en lo que significa cultura. Llevar la música docta a todo nuestro territorio, a toda nuestra región, a cada una de sus localidades, a cada una de sus comunas, es nuestra tarea. Y en eso estamos y estamos construyendo más cultura para Magallanes y para Chile", resumió el seremi de las Culturas, Rodrigo Bravo Garrido, el impacto de este esfuerzo descentralizador.



El repertorio interpretado cautivó a los asistentes, quienes experimentaron la vitalidad de la música selecta en vivo. Paola Mejías, una de las vecinas asistentes valoró la emotividad del encuentro. "Estuvo muy lindo todo, hizo reunir a las personas, a los vecinos acá de Puerto Toro, de generaciones porque presentaron temas desde infantiles hasta tango, hay una variedad bastante hermosa, la verdad. Nos vamos muy, muy felices. La música siempre hace como llenar los corazones, el espíritu. Así es que hace recargar de energía y fue un espacio muy lindo, muy agradecida también nosotros".



Para muchos de los presentes, el concierto marcó un antes y un después en su apreciación por este género musical. Así lo reflejó Sergio Carrasco Parada, Suboficial de Carabineros, jefe de Retén Puerto Toro. "Bueno, para mí un honor, un privilegio, no había tenido la oportunidad de participar en un evento, así como este. Imagínese, en la parte más austral, en la parte más lejos de nuestro territorio venir a verla y sí, realmente me gustó. Ahora, como le comentaba de antes, si usted en la ciudad me regala una entrada para ir a un evento de estos, lo más probable es que le habría dicho que no. Pero estar acá y verlo, ahora voy a ir a todos los conciertos", recalcó.



La histórica travesía del elenco de cuerdas no se limitó a Puerto Toro. Durante su estadía en la provincia Antártica Chilena, un elenco compuesto por 10 músicos realizaron un intenso despliegue en la ciudad de Puerto Williams. Allí, ofrecieron una presentación dirigida especialmente a la comunidad educativa del Liceo Donald Mc Intyre, además de brindar dos conciertos abiertos a toda la ciudadanía.



