Con miras a certificar las competencias laborales de sus equipos en terreno, Aguas Magallanes puso en marcha un programa de formación dirigido a operadores de producción y jefes de planta de Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir y Puerto Williams. El proceso, ejecutado en alianza con el instituto profesional AIEP y la Universidad Técnica Federico Santa María (USM), contempla una primera etapa teórico-práctica enfocada en los estándares críticos de operación, control de procesos y continuidad operacional en las plantas de producción de agua potable de la región.

Tras completar 100 horas de capacitación teórica y 16 horas de capacitación práctica, los 13 trabajadores ingresarán a una fase de evaluación en terreno para acreditar sus competencias laborales a través del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales, ChileValora.

Christian Adema Galetovic, gerente regional de Aguas Magallanes destacó el alcance de la medida. "Detrás de cada llave que se abre en Magallanes hay un trabajo técnico altamente especializado. Este programa no solo actualiza herramientas operativas en nuestras cuatro provincias, sino que valida formalmente la experiencia y el oficio de nuestros equipos".

De acuerdo con el cronograma establecido, las evaluaciones finalizarán en las próximas semanas para que, durante diciembre, los operadores y jefes de planta reciban sus credenciales oficiales de ChileValora, respaldo que acredita formalmente su calificación técnica en la industria sanitaria.