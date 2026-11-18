Dos hombres fueron detenidos por el delito de abigeato durante la tarde de este martes 17 de noviembre, luego de ser sorprendidos transportando cinco piezas de carne de vacuno faenado al interior de una camioneta, en un procedimiento de fiscalización vehicular realizado en la Ruta 9 Norte.

El hecho se registró en el kilómetro 40 de dicha ruta, cuando personal de Carabineros de la Subcomisaría Río Seco desarrollaba controles vehiculares preventivos. En ese contexto, los funcionarios fiscalizaron una camioneta en la que se desplazaban dos ocupantes de sexo masculino.

Durante el procedimiento, Carabineros observó en el asiento trasero del vehículo un bulto cubierto con bolsas de basura, desde el cual se alcanzaban a distinguir partes de un animal vacuno faenado.

Ante esta situación, el personal policial procedió a revisar el móvil, encontrando un total de cinco piezas de carne de vacuno faenado. Al ser consultados por la procedencia de los productos cárnicos, ninguno de los ocupantes logró entregar antecedentes que permitieran justificar su origen.

Debido a estos antecedentes, ambos individuos fueron detenidos por su presunta participación en el delito de abigeato y trasladados hasta dependencias policiales.

Por instrucción de la Fiscalía Local, los dos detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público y pasaron a control de detención durante la jornada de este miércoles 18 de noviembre, instancia en la que se determinarán las siguientes acciones judiciales.