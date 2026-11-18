Magallanes y Finlandia comparten cercanía con los respectivos círculos polares; pero lo que ha unido al país del norte con la región más austral de Chile va más allá del azar geográfico: apunta, hoy en día, al desarrollo de energías renovables que, sin ir más lejos, este miércoles sumó un nuevo hito.

El Gobernador Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, Jorge Flies; la vicerrectora académica de la Universidad de Magallanes, Melissa Flores; la development and business manager del Consejo Regional de Ostrobotnia, Finlandia, Maria Backman; y la jefa de global education de la Universidad de Ciencias Aplicadas Novia, de Finlandia, Anna-Karin Jansson; firmaron un memorándum de entendimiento para fortalecer la relación entre ambas regiones y consolidar un marco de trabajo, en el contexto del programa internacional “Urban and Regional Cooperation”, de la Unión Europea.

En concreto, son cinco áreas identificadas para trabajar en conjunto:

La colaboración entre el Gobierno, universidades y empresas para el desarrollo regional

para el desarrollo regional La transición energética

La tecnología marítima y el desarrollo portuario

y el La producción de alimentos en climas fríos

La sostenibilidad y la economía circular.

El Gobernador Flies, tras la firma, relevó que el memorándum “viene a concretar un trabajo que lleva más de un año, en el que hay un acercamiento entre países, a través de la Unión Europea”: “(La UE eligió) áreas de desarrollo estratégico para Europa: Yucatán, en México, y Magallanes, en Chile, y ha permitido este intercambio, básicamente respaldado en forma en su totalidad por la Unión Europea”.

Por su parte, Jansson, de Novia, complementó que el documento apunta a “que la cooperación no se quede a nivel regional, sino para aprender de los académicos y crear capacitaciones en las áreas que vamos a trabajar”.

Siguió: “Nosotros somos de una región donde hay mucha actividad de empresas de energías renovables. De eso hemos trabajado hasta ahora, pero también ahora estamos trabajando en la capacitación de nuevas energías”.

La vicerrectora Flores puso énfasis en el intercambio de capital humano: “Esta firma viene a consolidar un trabajo que venimos realizando desde 2021. Para nosotros ha sido fundamental la relación con las instituciones firmantes hoy, porque hemos podido proyectar la formación de estudiantes con una mirada internacional”.

A modo de ejemplo, siguió la académica, dos estudiantes de la Universidad de Magallanes, de la carrera de Ingeniería Mecánica, viajarán en enero para “aprender y consolidar su formación, y luego regresan a nuestra región para potenciar lo que aprendan y poder validarlo aquí, aportando al desarrollo local”.

Adelantó, además, que se espera que en 2027 lleguen estudiantes finlandeses para que, acotó Jansson, “vean culturas nuevas y que trabajen con empresas y en investigación”.

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