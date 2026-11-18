18 de noviembre de 2026
MAGALLANES: PRECIO NUDO PROMEDIO DE LA ELECTRICIDAD MANTENDRÁ EL PORCENTAJE DE 2,4% INFORMADO PRELIMINARMENTE EN OCTUBRE
El titular regional del ramo, Marco Antonio Pinto, detalló que el Precio Nudo Promedio de la electricidad mantendrá el porcentaje de 2,4% informado preliminarmente en octubre, luego de publicarse el Informe Técnico Definitivo. La variación responde a distintos factores, entre ellos el tipo de cambio correspondiente a agosto, los precios internacionales de los combustibles y la inflación de Estados Unidos.
Este martes se conoció el Informe Técnico Definitivo del Precio Nudo Promedio (PNP), que tiene relación con el valor de la generación en Chile, la cual viene con una disminución promedio nacional de 4,4%, mayor a la proyectada preliminarmente.
Esto significa que, desde enero de 2027, bajarán las cuentas de la luz en la mayoría de las regiones del país, con excepción Los Ríos, Los Lagos y Magallanes.
En cuanto a Magallanes, ésta tendrá una variación en su tarifa en un 2,4%; un incremento promedio del orden de los novecientos pesos aproximadamente.
Al respecto, el Seremi de Energía, Marco Antonio Pinto, explicó "que nuestra región no se abastece mediante el Sistema Eléctrico Nacional, sino a través de sistemas medianos operados por Edelmag. Por este motivo, el cálculo considera factores diferentes, entre ellos el tipo de cambio correspondiente a agosto, los precios internacionales de los combustibles y la inflación de Estados Unidos.
"Además, nuestra región en los últimos años no ha tenido proyectos significativos de inversión energética que permitan diversificar la matriz de energía de modo tal que el costo de la electricidad varíe a la baja", detalló.
ENERGÍAS RENOVABLES, INFRAESTRUCTURA HABILITANTE Y SOBERANÍA ALIMENTARIA MARCAN ENCUENTRO ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL E INTEGRANTES DEL PROGRAMA “URBAN AND REGIONAL COOPERATION” DE LA UNIÓN EUROPEA
El diálogo se enmarca en la alianza entre el Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, y la Unión Europea, en particular en lo que a Gobiernos subnacionales respecta. De allí los intercambios en cuanto a energías renovables y sustentabilidad alimentaria, entre otros.