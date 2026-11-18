Este martes se conoció el Informe Técnico Definitivo del Precio Nudo Promedio (PNP), que tiene relación con el valor de la generación en Chile, la cual viene con una disminución promedio nacional de 4,4%, mayor a la proyectada preliminarmente.

Esto significa que, desde enero de 2027, bajarán las cuentas de la luz en la mayoría de las regiones del país, con excepción Los Ríos, Los Lagos y Magallanes.

En cuanto a Magallanes, ésta tendrá una variación en su tarifa en un 2,4%; un incremento promedio del orden de los novecientos pesos aproximadamente.

Al respecto, el Seremi de Energía, Marco Antonio Pinto, explicó "que nuestra región no se abastece mediante el Sistema Eléctrico Nacional, sino a través de sistemas medianos operados por Edelmag. Por este motivo, el cálculo considera factores diferentes, entre ellos el tipo de cambio correspondiente a agosto, los precios internacionales de los combustibles y la inflación de Estados Unidos.

"Además, nuestra región en los últimos años no ha tenido proyectos significativos de inversión energética que permitan diversificar la matriz de energía de modo tal que el costo de la electricidad varíe a la baja", detalló.