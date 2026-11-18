Después de nueve años, la Provincia Antártica Chilena cuenta con una actualización de su Plan de Emergencia, instrumento que fue aprobado por el Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid), estableciendo nuevos lineamientos para la coordinación y respuesta de las instituciones ante eventuales emergencias.





La sesión fue presidida por el delegado presidencial provincial de la Antártica Chilena, Rodolfo Moncada Salazar, y convocada y coordinada por la Oficina Provincial de Senapred, que lideró el proceso de elaboración, socialización y presentación de este instrumento ante las instituciones integrantes del comité.

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La máxima autoridad provincial valoró la aprobación del instrumento y el trabajo desarrollado por los organismos participantes, destacando la importancia de contar con una planificación acorde a las nuevas realidades del territorio.

"Quiero agradecer a todas las instituciones que participaron y que, de una u otra forma, frente a una emergencia van a tener que reaccionar, responder y ser parte de su resolución. Me alegra que finalmente, después de tanto tiempo, hayamos podido actualizar este plan, incorporando las nuevas realidades que estamos viviendo como territorio, como los sismos, las alertas de tsunami y los efectos del cambio climático", señaló.

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La autoridad también destacó que la nueva institucionalidad establezca una revisión periódica de estos instrumentos. "Las realidades y las condiciones cambian, y por eso es importante que estos planes tengan que actualizarse cada dos años. Esto va a permitir incorporar las nuevas situaciones que vayamos enfrentando como provincia y mantenernos preparados para responder a ellas", agregó.





Por su parte, la encargada de Senapred en la Provincia Antártica Chilena, Catalina Epull, explicó que esta actualización constituye un avance para la gestión del riesgo de desastres, considerando los cambios experimentados por el territorio durante los últimos años y la incorporación de nuevas instituciones al sistema de respuesta.

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"Es un gran avance, porque han transcurrido varios años y siempre van apareciendo emergencias nuevas, también relacionadas con el cambio climático. Por eso es necesario actualizar este tipo de instrumentos de gestión del riesgo de desastres. Hoy contamos con servicios públicos que quizás no estaban considerados en el plan anterior y que ahora tienen incorporados sus respectivos roles y funciones para actuar de forma coordinada frente a una emergencia", indicó.





La actualización constituye un hito para la gestión del riesgo de desastres en el territorio, considerando que el último Plan de Emergencia había sido acordado en 2017. Este proceso se desarrolla en el marco de la Ley N° 21.364, que creó el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred), estableció el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) en reemplazo de la antigua Onemi en 2023, y mandató la revisión o actualización de los planes provinciales de emergencia al menos cada dos años.

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Entre los principales cambios que contempla el instrumento se encuentra la incorporación de amenazas que han adquirido mayor relevancia en la provincia durante los últimos años. A los escenarios considerados anteriormente, como nevazones o vientos fuertes, se suman situaciones vinculadas a incendios forestales, eventos sísmicos y alertas de tsunami, además de contingencias como interrupciones del suministro eléctrico (blackout) y del sistema de comunicaciones.





Asimismo, se incorporó la amenaza biológica asociada a especies exóticas invasoras, particularmente los castores, cuya intervención en los cursos de agua fue considerada entre los factores que incidieron en el desborde del río Róbalo.

Otro aspecto relevante es la ampliación de las instituciones y servicios públicos considerados en el Cogrid, varios de los cuales no figuraban en el instrumento de 2017. La actualización establece sus respectivos roles y funciones, diferenciando responsabilidades de mando, coordinación, asesoría técnica y colaboración, con el propósito de facilitar una respuesta articulada y oportuna ante distintas situaciones de emergencia.

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Epull también destacó la importancia de las autoconvocatorias contempladas en el nuevo instrumento, especialmente ante situaciones como sismos y tsunamis, interrupciones del suministro eléctrico o cortes totales del sistema de comunicaciones. En estos escenarios, las instituciones deben concurrir oportunamente a los puntos de coordinación establecidos, sin esperar necesariamente una convocatoria formal.





La funcionaria agregó que las características geográficas y de aislamiento de la provincia hacen especialmente relevante contar con una planificación compartida. Si bien Puerto Williams permite una coordinación presencial relativamente rápida entre las instituciones, la capacidad de respuesta puede verse limitada por las condiciones de conectividad del territorio, que cuenta únicamente con acceso aéreo y marítimo.





En ese sentido, el Cogrid permite evaluar las capacidades disponibles a nivel local y determinar cuándo una emergencia requiere escalar la coordinación y solicitar recursos a nivel provincial, regional o nacional.

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En la instancia participaron representantes de la Delegación Presidencial Provincial de la Antártica Chilena, Municipalidad de Cabo de Hornos, Armada de Chile, Carabineros, Policía de Investigaciones, Hospital Comunitario Cristina Calderón, Seremi de Salud, Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y Gasco Magallanes. Asimismo, estuvieron presentes de manera telemática el director regional de Senapred Magallanes, Juan Carlos Andrades, y el director regional de Conaf Magallanes, John Revello.

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Con esta actualización, la Provincia Antártica Chilena avanza en el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional y en la preparación de sus capacidades de respuesta, considerando los desafíos propios de un territorio austral, geográficamente extenso y con condiciones particulares de aislamiento.