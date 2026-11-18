​Una importante noticia para las y los estudiantes de Magallanes se conoció este lunes 16 de noviembre, luego de que el director nacional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) confirmara, durante una sesión de la Comisión de Zonas Extremas de la Cámara de Diputadas y Diputados, que la Beca Magallanes mantendrá sus actuales requisitos, montos y cobertura durante 2027, descartando las modificaciones que habían generado preocupación entre los estudiantes de la región.



La confirmación llega luego de semanas de inquietud y movilización estudiantil frente a la propuesta incluida en el proyecto de Ley de Presupuestos 2027, que contemplaba la fusión de las becas Aysén, Patagonia Aysén y Magallanes en un nuevo programa denominado Becas Patagonia, lo que generó incertidumbre respecto de las condiciones de acceso y continuidad de estos beneficios.



Fueron las propias organizaciones y estudiantes quienes levantaron la alerta y se movilizaron para defender la continuidad de la Beca Magallanes. Sus preocupaciones fueron recogidas por la diputada Javiera Morales, quien respaldó sus demandas mediante el envío de un oficio para solicitar explicaciones sobre los cambios propuestos y la presentación de indicaciones durante la discusión de la Ley de Presupuestos, con el objetivo de resguardar los beneficios y las condiciones de acceso vigentes.



"Esta es una buena noticia y, sobre todo, un logro de las y los estudiantes de Magallanes, que fueron los primeros en levantar la voz y movilizarse para defender una beca fundamental para continuar sus estudios. Ellos nos alertaron de esta situación y desde nuestro rol parlamentario, junto a la diputada por Aysén Andrea Macías, recogimos esa preocupación, solicitamos explicaciones y presentamos indicaciones en la discusión presupuestaria. Hoy valoramos que Junaeb haya confirmado que no se modificarán los requisitos ni los beneficios de la Beca Magallanes", señaló la diputada Morales.



De acuerdo con los antecedentes presentados por Junaeb ante la comisión, la Beca Magallanes mantendrá para 2027 su aporte anual de $1.090.650, distribuido en diez cuotas de $109.065, así como su cobertura de 2.019 estudiantes. Tampoco se



modificarán las condiciones de acceso, entre ellas el promedio mínimo de notas de enseñanza media de 5,0, la pertenencia hasta el 80% del tramo socioeconómico y los requisitos académicos establecidos.



La parlamentaria destacó que este beneficio resulta especialmente importante para las familias magallánicas, considerando las dificultades económicas y los mayores costos asociados a vivir y estudiar en una zona extrema. "Vivir en Magallanes tiene costos adicionales que no siempre son considerados en las decisiones que se toman desde el nivel central. Por eso era fundamental que se escuchara a los estudiantes antes de modificar un beneficio que responde a nuestra realidad territorial. Las becas no son un privilegio, son una herramienta para que nuestros jóvenes puedan continuar sus estudios sin que las dificultades económicas se transformen en una barrera", agregó Morales.



Finalmente, la diputada valoró la respuesta entregada por Junaeb y enfatizó la importancia de que las decisiones presupuestarias consideren la participación de quienes se ven directamente afectados. "Lo importante es que los estudiantes fueron escuchados y que su movilización tuvo una respuesta concreta. Desde el Congreso acompañamos esa demanda y seguiremos atentos a que lo comprometido se cumpla. Cuando los jóvenes se organizan y levantan sus preocupaciones, las instituciones tienen el deber de escucharlos y responder", concluyó.

