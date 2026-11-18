La comunidad educativa de la Escuela La Milagrosa de Punta Arenas se encuentra preparando la 30ª Peregrinación Mariana hacia el centro geográfico de Chile, actividad que se realizará este sábado 21 de noviembre y que reunirá a comunidades religiosas, establecimientos educacionales, grupos juveniles y fieles de la región. Así lo dio a conocer Luisa Levill, profesora del establecimiento, durante una entrevista en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

La tradicional peregrinación comenzó en 1996 por iniciativa de las Hijas de la Caridad que se encontraban en el Hogar del Niño, con el propósito de instalar una imagen de la Virgen de la Medalla Milagrosa en el centro geográfico de Chile y promover la evangelización. Lo que inicialmente fue una actividad protagonizada por jóvenes de la comunidad vicentina y estudiantes de la escuela, con el paso de los años se transformó en una convocatoria diocesana que incorpora a parroquias, colegios, movimientos y distintas comunidades.

La jornada contempla dos modalidades de participación. La primera consiste en una caminata de aproximadamente 25 kilómetros, cuyo inicio será en el retén de Agua Fresca, con traslado gratuito desde la Escuela La Milagrosa a las 06:30 horas. Durante el recorrido habrá distintos puntos de encuentro y reflexión a cargo de grupos de la Diócesis de Magallanes, para finalizar con una Eucaristía junto a la imagen de la Virgen. También se dispondrá de una segunda alternativa para quienes deseen participar solamente en la celebración religiosa, con buses gratuitos que saldrán desde el establecimiento a las 13:30 horas.

Las personas interesadas en participar pueden inscribirse presencialmente en la Escuela La Milagrosa, entre las 09:00 y las 13:00 horas, o solicitar información al teléfono 283250. La actividad contará con una mayor coordinación logística y medidas de seguridad, incluyendo el acompañamiento de Carabineros y personal de salud, considerando la extensión del recorrido y la participación de personas de distintas edades.

La peregrinación se desarrollará además en el contexto de los 80 años de la Diócesis de Magallanes y de la conmemoración de la Medalla Milagrosa, cuyo aniversario se celebra cada 27 de noviembre. Durante la entrevista, Levill también destacó la importancia de mantener espacios de espiritualidad y acompañamiento para las nuevas generaciones, especialmente frente a desafíos sociales como la soledad y las nuevas formas de pobreza que afectan a niños y jóvenes.

En la instancia, la profesora también dio a conocer el proyecto educativo de la Escuela La Milagrosa, institución que cumple 63 años de trayectoria y que actualmente cuenta con más de 1.200 estudiantes, desde prekínder hasta cuarto medio. El establecimiento mixto mantiene una identidad mariana y vicentina, integrando formación académica, programas de integración, talleres y actividades pastorales, con énfasis en el servicio, la empatía y la formación integral de sus estudiantes.





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