​ Con un balance positivo finalizó “Guardianes de Isla Magdalena”, iniciativa impulsada por la Cámara de Turismo de Magallanes y de la Antártica Chilena Austro Chile, junto a sus socios Solo Expediciones y Fiordos del Sur, que tuvo como objetivo fortalecer la formación práctica de estudiantes del área turística y acercar el patrimonio natural de la región a las nuevas generaciones.



Durante su primera versión, un total de 100 niños y niñas de distintos establecimientos educacionales de Punta Arenas participaron en jornadas educativas en Isla Magdalena, donde pudieron conocer sobre la biodiversidad, la fauna y la importancia de conservar este espacio natural, actualmente protegido bajo la categoría de Monumento Natural.

La experiencia tuvo como protagonistas a 16 estudiantes de cuarto medio del área turismo del Liceo María Behety, quienes, luego de recibir una capacitación, asumieron el desafío de convertirse en “guías por un día”.



“Estamos muy contentos con el desarrollo y los resultados de esta actividad. Queremos felicitar especialmente a los estudiantes del Liceo María Behety, quienes se prepararon con mucho profesionalismo y compromiso para asumir el rol de guías por un día. Después de su capacitación, trabajaron junto a sus docentes en la preparación de los contenidos, el material didáctico y también de los recuerdos que entregaron a los niños y niñas de las distintas escuelas. Fue muy bonito ver cómo se apropiaron de esta experiencia y pudieron compartir sus conocimientos con otros estudiantes. Creemos que este tipo de iniciativas son una gran oportunidad para fortalecer el capital humano turístico y, al mismo tiempo, fomentar desde pequeños el conocimiento y cuidado de nuestro patrimonio”, señaló Daniela Rodríguez, gerente de Austro Chile.

El proyecto contó con la colaboración de la Delegación Presidencial Regional, CONAF y la Empresa Portuaria Austral (EPA), reflejando el aporte de la colaboración público-privada para generar experiencias educativas y de vinculación con el territorio.



Esta primera versión se desarrolló además en el contexto de la conmemoración de los 40 años de protección de Isla Magdalena, poniendo en valor la trayectoria de conservación de un espacio fundamental para el patrimonio natural de Magallanes.



Tras esta experiencia, Austro Chile proyecta dar continuidad a “Guardianes” y replicar la iniciativa en otros atractivos turísticos de la región, ampliando las oportunidades de aprendizaje práctico para estudiantes del área y promoviendo que niños y niñas conozcan, valoren y se comprometan con el cuidado del patrimonio natural y cultural de Magallanes.

.

