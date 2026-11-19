​El Museo Territorial Yagan Usi - Martín González Calderón, organizará el VI Encuentro Internacional de Arqueología y Patrimonio del Onašaga, que se llevará a cabo en Puerto Williams desde el jueves 19 hasta el sábado 21 de noviembre.



La cita, organizada en conjunto con el Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC) de la ciudad de Ushuaia, contará con expositores de Chile, Argentina, Canadá, España, Noruega y Países Bajos, y contempla una serie de actividades centradas en la arqueología, la historia y el patrimonio cultural vinculado al Onašaga (Canal Beagle en lengua yagan), además de una salida a terreno para visitar sitios arqueológicos de la isla Navarino.



“Es una instancia organizada por especialistas de Chile y Argentina desde hace catorce años, en la cual ponemos a disposición de la comunidad local trabajos de arqueología, sobre patrimonio y ciencias sociales en relación esencialmente con el Onašaga y Tierra del Fuego.

La idea es generar intercambio, discusión y colaboración entre quienes compartimos este patrimonio y esta historia en común”, adelanta Alberto Serrano, director del Museo Territorial Yagan Usi.



El Congreso Internacional de Arqueología y Patrimonio del Onašaga, comenzará este jueves 19 de noviembre a las 18 horas en el auditorio del Museo Territorial Yagan Usi de Puerto Williams. El día sábado a las 11 horas, está programada una salida a terreno para visitar sitios patrimoniales y arqueológicos, para la cual es necesario inscribirse en el museo.







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