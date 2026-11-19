El diputado por la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, Alejandro Riquelme, abordó el debate en torno a la próxima ruta comercial del buque mercante Danstar hacia las islas Malvinas/Falkland, haciendo un llamado a resguardar el principio de libre navegación consagrado en el derecho internacional.



Frente a la controversia generada por las exigencias de autorización planteadas desde Argentina y las recientes declaraciones del ministro vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, el parlamentario precisó cuáles son las normativas aplicables para el zarpe y recalada de la nave desde el extremo austral de Chile.



"Para zarpar desde Punta Arenas y navegar por el estrecho de Magallanes y hacia el Atlántico, el buque solo debe cumplir las normas y trámites correspondientes ante la autoridad marítima chilena. Y para atracar en las islas Falkland, debe cumplir las exigencias de las autoridades británicas y portuarias que administran las islas", explicó el diputado Riquelme.

Asimismo, el legislador enfatizó que existen instrumentos jurídicos bilaterales y multilaterales que impiden restricciones unilaterales al tránsito marítimo en la zona. "No corresponde exigir un permiso argentino por el solo hecho de navegar hacia las islas. La libre navegación hacia y desde el estrecho está garantizada por los tratados de 1881 y 1984, y la Convención del Mar, todos los cuales han sido ratificados no solamente por Chile, sino además por Argentina", puntualizó.



Finalmente, el representante de Magallanes instó al Ejecutivo a precisar la postura oficial del Estado de Chile frente a esta materia estratégica para el desarrollo portuario y comercial de la región. "Por eso, esperamos que el ministro vocero aclare hoy mismo sus declaraciones y reafirme que Chile defenderá la libre navegación y el cumplimiento de los tratados internacionales, que ningún decreto o país puede limitar esa libertad", concluyó Riquelme.

