Con el objetivo de discutir el uso de combustibles fósiles en el Continente Blanco, se realizó el pasado jueves 12 de noviembre el seminario "Energía Renovable en Antártica: El caso del uso de ERNC y de hidrógeno renovable en la base Profesor Julio Escudero y aplicaciones en Magallanes".

Esta actividad se llevó a cabo en el Explorers House de Antarctica21, en el contexto del Mes de la Antártica Chilena, y congregó a autoridades regionales, representantes diplomáticos de Alemania y de la Unión Europea, investigadores y empresarios para abordar la transición del diseño a la ejecución de este proyecto. La iniciativa es liderada por el Instituto Antártico Chileno (INACH) y el Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, con la cooperación técnica de la Agencia Alemana de Colaboración Internacional (GIZ), en el marco del Proyecto Team Europe para el Desarrollo del Hidrógeno Renovable en Chile (RH2).

Se espera que el proyecto piloto —que combina el uso de paneles solares, turbinas eólicas, almacenamiento en baterías e hidrógeno verde producido in situ— pueda cubrir más del 60 % del suministro energético de la principal base científica chilena e inicie su construcción entre 2027 y 2028.

El director del INACH, Gino Casassa, valoró el impulso definitivo que toma la iniciativa: "Este es un proyecto emblemático que se suma a la renovación de la base Escudero, que ya tiene 30 años y depende prácticamente de forma exclusiva de combustibles fósiles. Hoy vemos muy potente el respaldo del Gobierno Regional para considerar su financiamiento, con un calendario claro de aquí a fin de año para obtener el permiso ambiental y la aprobación técnica, y así levantar en la península Antártica una planta piloto única que nos permitirá reducir nuestra huella ambiental".

La delegada presidencial regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, Ericka Farías, relevó en su discurso el liderazgo que asume la región con esta iniciativa: "Nos enfrentamos a una contradicción histórica: no podemos seguir estudiando el cambio climático dependiendo del diésel para operar. Hoy no venimos a presentar una idea conceptual o un deseo de futuro; venimos a marcar la transición concreta hacia la implementación de energías renovables y celdas de hidrógeno en la Antártica. Magallanes no es solo la puerta de entrada a la Antártica; es el lugar donde se diseña la transición energética del futuro".

En tanto, Axel González Lasa, jefe de la División de Planificación y Desarrollo Regional (DIPLADER) del Gobierno Regional, enfatizó el doble impacto estratégico de la obra, tanto para el Continente Blanco como para las zonas aisladas de la región: "Es una iniciativa muy importante desde el punto de vista de poder descarbonizar la matriz energética antártica en un territorio de paz y ciencia. Tiene importancia no solamente para el futuro abastecimiento de energía a la base Escudero, sino que también para su proyección a la región de Magallanes, donde tenemos muchas localidades aisladas que pudiesen tomar como ejemplo este modelo de generación de energía".

Durante la jornada, el jefe de la Unidad de Proyectos de INACH, Ricardo Faúndez, detalló el estado técnico de la iniciativa explicando que las conversaciones con el Ministerio de Energía confirman que la ingeniería de detalle cumple con todos los estándares requeridos para un proyecto de esta envergadura. Asimismo, precisó que el equipo multidisciplinario trabaja a toda marcha para responder las observaciones ambientales y sectoriales, además de afinar las bases técnicas de la futura licitación.

El objetivo es ingresar la propuesta al Ministerio de Desarrollo Social y Familia antes de fin de año con la certeza de haber acreditado su rentabilidad social, proyectando obtener la aprobación definitiva durante el verano para presentar la solicitud de recursos ante el Consejo Regional y ejecutar las obras en la temporada 2027-2028.

Asimismo, el seminario incluyó una presentación técnica conjunta sobre el diseño del sistema y sus resguardos ecológicos en un territorio ambientalmente sensible. En dicho bloque, la analista de Medio Ambiente del INACH, Deysi Asencio, abordó las consideraciones medioambientales del proyecto, complementando el análisis de ingeniería que expusieron los representantes de GIZ, Javier Ortiz y Rodrigo Carreño.

Uno de los hitos centrales de la jornada fue el conversatorio "Del diseño a la implementación para una Antártica sostenible", espacio moderado por Tomás Jil, asesor técnico de GIZ. En el panel participaron el director del INACH, Gino Casassa; el jefe de DIPLADER del Gobierno Regional, Axel González Lasa; y Edgardo Vega, director ejecutivo y cofundador de Fundación Antarctica21, quienes analizaron los desafíos de gobernanza, sostenibilidad operativa y las oportunidades de escalar este modelo hacia otras operaciones antárticas y localidades aisladas de Magallanes.

Alianza internacional

Esta iniciativa cuenta con el respaldo de Team Europe RH2, programa cofinanciado por la Unión Europea y el Ministerio Federal de Economía y Energía de Alemania, con el Ministerio de Energía de Chile como contraparte.

Carola Bruhn, jefa de la Sección Económica y de Cooperación de la Embajada de Alemania en Chile, resaltó en su discurso los más de 35 años de colaboración científica bilateral en el Continente Blanco, ejemplificando con la estación GARS, ubicada a pocos metros de la base O'Higgins, y el alcance internacional del piloto: "Se espera cubrir más del 60 % del suministro energético con fuentes renovables y reducir la dependencia del diésel a casi un tercio. Un sistema que funciona en condiciones de aislamiento extremo genera aprendizajes valiosos para otros lugares remotos de Magallanes e inspirará iniciativas similares en otros países".

En esa misma línea, Javier Ortiz, director del Portafolio de Energía de GIZ Cono Sur, valoró la articulación público-privada e institucional lograda desde los primeros estudios de prefactibilidad en 2021: "Cuando estamos hablando de hidrógeno verde estamos ante una nueva era industrial, pasando de los combustibles fósiles a los renovables. Si lo podemos lograr en un territorio tan aislado y extremo como la Antártica, plantando esa semilla en esas condiciones, ¿por qué no lo podemos hacer en otros lugares del planeta? Finalmente posiciona a Chile como un país pionero en el desarrollo y producción de moléculas verdes en territorio antártico".

Tras el encuentro, las instituciones participantes coincidieron en que la experiencia acumulada en este piloto sentará las bases técnicas y administrativas para escalar el uso de energías renovables e hidrógeno verde tanto en futuras infraestructuras antárticas como en comunidades aisladas de la región de Magallanes.

El INACH es un organismo técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores con plena autonomía en todo lo relacionado con asuntos antárticos de carácter científico, tecnológico y de difusión. El INACH cumple con la Política Antártica Nacional incentivando el desarrollo de la investigación de excelencia, participando efectivamente en el Sistema del Tratado Antártico y foros relacionados, fortaleciendo a Magallanes como puerta de entrada al Continente Blanco y realizando acciones de divulgación del conocimiento antártico en la ciudadanía. El INACH organiza el Programa Nacional de Ciencia Antártica (PROCIEN).