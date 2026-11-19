Una crítica al escenario de seguridad pública que enfrenta Punta Arenas y a la forma en que las instituciones están abordando esta problemática planteó el concejal Germán Flores Mora, durante una entrevista realizada esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones. El edil manifestó su preocupación por los recientes hechos policiales registrados en distintos sectores de la ciudad y advirtió que la comunidad está experimentando cambios en sus principales inquietudes, pasando de problemas relacionados con ruidos molestos y animales a situaciones vinculadas con el tráfico de drogas, robos y presencia de personas que generan temor en los barrios.

Durante la conversación se abordaron episodios ocurridos en los últimos días, entre ellos un accidente vehicular en el sector de Costanera, una persona que resultó con siete heridas cortopunzantes en el sector del terminal Mina Loreto, asaltos, robos al interior de vehículos y enfrentamientos con armas blancas.

Frente a este escenario, Flores sostuvo que existe el riesgo de acostumbrarse a hechos que no deberían considerarse normales. “Lo que yo quiero señalar es que, en primer lugar, no podemos normalizar este tipo de situaciones, porque el momento que empezamos a normalizar este tipo de cosas, inmediatamente como que todo empieza a la comilla ‘normalidad’, cierto, de que ocurre asalto”.

El concejal también recordó el asalto registrado en el barrio 18 de Septiembre, donde se habría sustraído dinero desde un establecimiento comercial mediante intimidación. A su juicio, la gravedad de estos episodios no debe medirse por la cantidad de dinero robada o por si el arma utilizada era real o falsa, sino por el hecho de que se están produciendo delitos que afectan directamente la tranquilidad de los vecinos.

“Entonces, claro, inmediatamente volvemos a la situación que hemos venido planteando durante tiempo, y no solamente acá en la región de Magallanes, No solamente en Punta Arenas, sino que también tú tienes que pensar en lo que está pasando en el resto del país. Falta personal de carabineros. O sea, eso es un hecho de la causa. Somos la ciudad con menor dotación proporcionalmente al resto del país, donde faltan más carabineros en cuanto a la proporción”, expresó.

Cambios en las preocupaciones de los vecinos y temor por el tráfico de drogas

Uno de los puntos que destacó Flores fue la transformación de las inquietudes que recibe en las reuniones con juntas de vecinos. Según explicó, participa habitualmente en estos encuentros y ha observado que las principales preocupaciones de la comunidad han cambiado durante los últimos años.

“Hace tres o dos años atrás, cuando tu ibas a la junta de vecinos, cierto, que voy habitualmente a las reuniones a la junta de vecinos, toda la semana prácticamente estoy invitado a la junta de vecinos. ¿Y sabes la queja que te dicen hoy día? Antes era la queja, perros, no cierto, mordedores, ruidos molestos, más o menos por ahí pasaba la situación. Ya hoy día, ¿sabes lo que hoy día está presente en estas reuniones? No en todas partes, pero sí en una gran mayoría de estas reuniones, la gente me dice, sabe que concejal, lamentablemente en la esquina de mi casa aparentemente están vendiendo drogas. Tengo miedo porque vienen autos, llegan a la esquina, en mi pasaje probablemente también”.

El edil sostuvo que estas situaciones están generando una percepción de inseguridad que no puede ser descartada únicamente por las estadísticas delictuales. En ese sentido, señaló que los vecinos que han sido afectados por robos en sus vehículos o que han presenciado asaltos quedan expuestos a una sensación de temor respecto de lo que podría ocurrirles posteriormente.

“Entonces siempre la gente dice sabe que concejal Punta Arenas está cambiado ya y aquí uno no se trata de ser alarmista de la situación, se trata de la realidad que hoy día está ocurriendo”, afirmó.

Asimismo, vinculó sus preocupaciones con antecedentes relacionados con investigaciones por lavado de dinero, tráfico de drogas y la presencia de organizaciones criminales en la región. En ese contexto, recordó que durante una sesión del Concejo Municipal había planteado anteriormente la posibilidad de que el crimen organizado estuviera operando en Magallanes, lo que, según indicó, en su momento le significó recibir críticas.

“Cuando yo hablé de crimen organizado en el consejo municipal, se me trató prácticamente a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, populista y alarmista. Ese fue el trato que se me dio. ¿Por qué? Porque instalé el tema de que probablemente el crimen organizado estaba operando acá en Punta O en la región de Magallanes”, recordó.

Flores también hizo referencia a declaraciones realizadas por el fiscal regional durante una instancia en la que participó una comisión del Senado en Punta Arenas, señalando que en esa oportunidad se habría mencionado la operación de al menos cinco bandas de crimen organizado en la zona.

Cuestiona falta de convocatoria a instancias de coordinación

Otro de los aspectos centrales de la entrevista fue la coordinación entre las instituciones encargadas de la seguridad pública. Consultado sobre la necesidad de articular un trabajo conjunto entre el Gobierno, la Delegación Presidencial, las policías, los municipios y otros organismos, el concejal manifestó que no ha sido considerado en las instancias de trabajo, pese a desempeñarse como presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Concejo Municipal.

“Quiero decir que jamás, durante todos estos ocho meses, yo he sido convocado a una reunión como presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, al menos por el tema del gobierno Regional, va a decir delegación, el ceremi de seguridad ciudadana, no ha sido convocado”, sostuvo.

El edil señaló que su participación podría aportar la experiencia recogida directamente desde las organizaciones vecinales y permitir transmitir las inquietudes que recibe en terreno.

“Entonces, cuando tú ves esa ausencia, o sea, esa invitación a participar todos juntos, porque al menos uno tiene una visión, tengo una visión, tengo una opinión, tengo la experiencia de haber participado en reuniones con los vecinos y transmitir lo que los vecinos están diciendo hoy en día”.

Flores contrastó esta situación con experiencias de coordinación desarrolladas durante el gobierno anterior, cuando fue convocado a reuniones relacionadas con locales clandestinos y vehículos que generaban ruidos molestos. En particular, recordó una iniciativa que involucró a Carabineros, Fiscalía, Seguridad Ciudadana y otras instituciones, que permitió realizar acciones respecto de vehículos denunciados por la comunidad.

“Entonces, por lo tanto, hubo una articulación, entregamos información y eso permitió que la fiscalía hoy día haya incautado en tiempo atrás, haya incautado 12 vehículos que todavía están ahí, no es cierto, incautado y eso es una acción en conjunto. Entonces hay que trabajar más en conjunto y terminar con situaciones de quizás de dejar afuera, a lo mejor si no te gusta una persona, pero. Una cosa que no te gusta de una persona, pero otra cosa es lo que tú tienes que trabajar en conjunto por el bien de la seguridad de todos los habitantes de la comuna”.

En la misma línea, recordó que al inicio de la actual administración había planteado la necesidad de contar con un plan regional de seguridad pública, pero manifestó que hasta ahora desconoce sus contenidos.

“Yo propuse al inicio de este gobierno que teníamos que tener un plan regional de seguridad pública. ¿Se dijo que ya estaba elaborado prácticamente, pero tú conoces algún plan de seguridad pública? Yo tampoco lo conozco”, indicó.

Terminal Mina Loreto: atribuye limitaciones a la falta de atribuciones municipales

La situación del terminal Mina Loreto también fue abordada durante la entrevista, especialmente a raíz de las denuncias de locatarios y las más de 420 firmas reunidas para solicitar mayores medidas de seguridad en el sector.

Al respecto, Flores manifestó que el municipio mantiene presencia mediante personal de Seguridad Ciudadana, pero explicó que existen limitaciones legales para intervenir directamente frente a determinadas situaciones, particularmente cuando se requiere efectuar controles de identidad o detener a personas.

“Primero, no le podemos exigir el control de identidad, no podemos hacerlo. ¿Qué es lo que podemos decir nosotros, por favor, se puede retirar? Y si la persona no se quiere retirar, no se va a retirar del lugar”, explicó.

En ese sentido, sostuvo que Carabineros y la Policía de Investigaciones cuentan con atribuciones que no posee el personal municipal, por lo que consideró fundamental fortalecer la dotación policial y la coordinación entre las instituciones.

“Carabineros es la única hoy día el único ente no cierto del Estado que puede ir al lugar y decirle sabe qué y empezar a hacer control de identidad y si alguna persona tiene una orden de acción pendiente perfectamente puede ser no cierto detenido por parte personal de Carabineros o en su defecto la PDI, pero nosotros no podemos hacer ese trabajo salvo ir a darse una vuelta e insistir que se retiren del lugar si están haciendo activo algún desorden, hacer la combinación con Carabineros, la coordinación y eso es lo que podemos hacer, ¿te fijas?”.

El concejal aseguró que el terminal es un espacio de responsabilidad municipal y que no puede quedar abandonado, aunque insistió en que las herramientas de fiscalización disponibles para los funcionarios municipales son distintas a las de las policías.

Personas en situación de calle y deterioro de espacios céntricos

Durante el diálogo, el edil también abordó la presencia de personas en situación de calle en distintos puntos del centro de Punta Arenas, mencionando sectores como calle Errázuriz, calle Balmaceda con Nogueira y las inmediaciones de Mina Loreto.

Flores planteó cuestionamientos a la forma en que se entregan ayudas sociales, particularmente respecto de la alimentación, señalando que, a su juicio, deben existir mecanismos que permitan complementar esa asistencia con soluciones de mayor alcance.

“Entonces, ¿qué es lo que hacen hoy día? Estás manteniendo a personas que se dedican a pedir dinero ya para comprar alcohol no es cierto y más encima lo estás alimentando esa persona tiene no tiene necesidad de trabajar porque obviamente recibe todos los días cuando pasan esta patrulla no es cierto que lo alimentan y entonces uno dice pero chuta le estás fomentando la situación que tiene en la calle ¿te fijas?”.

En ese contexto, recordó el caso de una persona que permaneció durante semanas durmiendo en las afueras de la Sala Estrella, situación que, según relató, generaba problemas para quienes transitaban por el lugar.

También mencionó el cierre y traslado de un negocio que funcionó durante aproximadamente 25 años en calle Errázuriz, situación que vinculó con los problemas que enfrentaba su propietario debido a episodios de suciedad, amenazas y conflictos con personas que permanecían en las inmediaciones.

El concejal insistió en que estas situaciones no deben asumirse como parte habitual de la vida urbana y llamó a buscar respuestas que permitan recuperar los espacios públicos y entregar soluciones a las problemáticas que afectan tanto a los vecinos como a los comerciantes.

Estadísticas delictuales y percepción de inseguridad

Otro de los planteamientos de Flores apuntó a la diferencia entre los indicadores estadísticos de delincuencia y la percepción de seguridad que manifiestan los habitantes de la región.

A su juicio, el hecho de que Magallanes aparezca en mediciones nacionales como una de las regiones con menores índices delictuales no significa que la comunidad no esté enfrentando problemas que requieren atención.

“Ese es un lastre, es de todo pone de todos los calificativos porque eso ha sido lo peor que nos ha podido pasar como región, como comuna todos, en todos los gobiernos, ojo ah yo no estoy echando la culpa a este gobierno, al anterior ni al anterior, no aquí siempre nos han medido por las estadísticas ¿Qué lo dicen las estadísticas? No, Magallanes es la ciudad más segura en el país pero pregúntale a la gente si se siente segura”.

El edil sostuvo que las autoridades deben anticiparse a los fenómenos delictuales y no limitarse a reaccionar una vez que estos se encuentran instalados. En esa línea, reiteró que la presencia de organizaciones criminales, el tráfico de drogas y el lavado de activos son materias que deben ser abordadas con una estrategia coordinada y preventiva.

También hizo referencia a los decomisos de droga efectuados en el aeropuerto de Punta Arenas durante el año anterior. Según señaló durante la entrevista, entre enero y noviembre se habrían incautado 50 kilos de cocaína en ese recinto, antecedente que utilizó para insistir en la necesidad de fortalecer los controles y la prevención.

Edificio Consistorial: apoya la necesidad de construirlo, pero pide analizar el proyecto

En el último tramo de la conversación, Germán Flores se refirió al proyecto del nuevo edificio Consistorial de la Municipalidad de Punta Arenas, cuya eventual construcción en el terreno del antiguo Hospital Regional ha generado debate.

El concejal fue enfático en señalar que la comuna necesita contar con un edificio que permita concentrar los servicios municipales, aunque advirtió que todavía existen aspectos técnicos y de diseño que deben ser revisados antes de avanzar.

“¿Necesitamos un edificio conceptorial? Sí. O sea, está totalmente. Aquí no hay nadie que me pueda decir que no necesitamos un edificio conceptorial. ¿La discusión es dónde? Hoy día está propuesto lo que es el edificio del hospital, en el ex hospital regional. Está propuesto eso. Yo fui una persona que votó a favor de que se sentara ahí, pero es como la idea”.

Flores explicó que inicialmente se habría presentado un diseño de aproximadamente 11 mil metros cuadrados, mientras que los estudios posteriores considerarían una superficie cercana a los 14 mil metros cuadrados, debido al crecimiento de la planta municipal y a las necesidades de funcionamiento.

Asimismo, planteó dudas respecto de la cantidad de estacionamientos contemplados en las propuestas conocidas, considerando la flota municipal y el número de funcionarios que trabajan en la institución.

“También tú tienes que pensar que lo que va a pasar, por ejemplo, se nos había presentado un edificio con 200 estacionamientos, ya 200 estacionamientos. Tú sabes que la flota que tiene la municipalidad son 63 vehículos, la flota que tenemos nosotros, el personal. Somos 480 más o menos funcionarios. Digamos que 300 pueden tener vehículos. Ya con eso ya está sobredimensionándolo”.

El concejal también mencionó la existencia de un informe elaborado por el arquitecto Sergio Verisuil, Premio Nacional de Arquitectura, señalando que sus observaciones deben ser consideradas en el análisis del proyecto.

A su juicio, además del diseño arquitectónico, se requiere evaluar el impacto vial que podría generar la instalación de un edificio municipal de esas características en el sector del antiguo hospital, junto con sus efectos en el entorno y en la actividad comercial del centro de Punta Arenas.

“Entonces hay muchas cosas que hay que analizar, pero lo importante es avanzar en esa materia”, concluyó.

De esta manera, la entrevista del concejal Germán Flores Mora en Buenos Días Región estuvo marcada principalmente por sus cuestionamientos a la respuesta institucional frente a la seguridad pública, la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto entre autoridades y policías, las dificultades que enfrenta el centro de Punta Arenas y la discusión sobre el futuro edificio Consistorial.



