​Máximo está cerca de cumplir 2 años y, desde hace un par de meses, asiste regularmente a sus terapias en el Centro de Rehabilitación de Puerto Williams. Junto a su mamá, Leticia Leiva, ha comenzado un proceso que ya muestra resultados en su desarrollo, especialmente en el lenguaje y la autonomía.



Cada sesión representa una oportunidad para seguir avanzando, pero también un espacio de aprendizaje para su familia, que ha encontrado en los profesionales del centro una orientación fundamental para acompañar su desarrollo en el hogar.

“Llevamos alrededor de un par de meses viniendo constantemente y hemos visto un desarrollo importante en él, donde ha ido evolucionando en su lenguaje, en su autonomía, así que como familia estamos sumamente contentos con la evolución del centro y que haya llegado acá a Puerto Williams”, cuenta Leticia.



Para ella, disponer de atención especializada en la comuna representa un cambio significativo, especialmente considerando que Máximo todavía es pequeño y que acceder tempranamente a este tipo de acompañamiento puede abrir nuevas oportunidades para su desarrollo.



“Yo creo que para Puerto Williams es un gran avance, porque ya como Máximo es un bebé pequeño, tiene un año diez meses, desde esa edad para adelante los chicos van a tener una mejora, donde van a ver distintos profesionales que los van a ir pudiendo ayudar. Entonces, para la comunidad igual es un gran logro que haya llegado hasta acá”, agrega.



La experiencia de esta familia refleja el sentido de un trabajo que comenzó a desarrollarse en Puerto Williams hace nueve meses y que hoy se prepara para dar un nuevo paso con la construcción de un recinto especialmente destinado a fortalecer la rehabilitación en la comuna.



Transformando la atención en la comuna



Luis Cárcamo Pérez, terapeuta ocupacional y coordinador de la sede de Puerto Williams del Centro de Rehabilitación, explica que el equipo comenzó sus intervenciones a fines de febrero, trabajando desde el Hospital Comunitario Cristina Calderón.



Actualmente son tres profesionales los que desarrollan esta labor: un fonoaudiólogo, un kinesiólogo y un terapeuta ocupacional, quienes trabajan coordinadamente para responder a las necesidades de los usuarios.



El crecimiento de las atenciones da cuenta de la demanda existente. Según detalla Cárcamo, durante agosto alcanzaron las primeras mil atenciones y proyectan llegar a dos mil antes de finalizar 2026, considerando el trabajo conjunto de los tres profesionales.



“Nos llevamos una sorpresa potente, en donde quizá no se visualizaba mucho el tema de la discapacidad o bien de la rehabilitación. Lo que benefició y favoreció mucho a la comunidad fue el tema de los traslados, el poder trabajar directamente también con los profesionales del hospital, contribuir en cuanto a la colaboración diagnóstica y poder trabajar colaborativamente con los jardines infantiles y también con el colegio”, señala.



El profesional destaca que la atención no se limita al trabajo individual con cada usuario, sino que también considera la coordinación con las familias y otras instituciones de la comuna, buscando entregar un acompañamiento integral.

En ese sentido, la futura infraestructura permitirá fortalecer una labor que ya está en marcha y que ha ido generando un vínculo importante con la comunidad.



“Poder tener un centro de rehabilitación en cada capital provincial, yo creo que es un hito bonito y muy importante”, plantea Cárcamo, proyectando el impacto que tendrá la puesta en funcionamiento del nuevo recinto.



Una construcción que supera las dificultades iniciales



Mientras el equipo profesional continúa desarrollando sus atenciones en dependencias de la Municipalidad, la construcción del Centro de Rehabilitación de Puerto Williams registra importantes avances, luego de superar las dificultades iniciales asociadas a las condiciones del terreno.



Para avanzar en el proyecto fue necesario realizar un mejoramiento masivo del suelo, además de ejecutar las fundaciones y los rellenos correspondientes.



A la fecha, se encuentran hormigonados la piscina, los radieres y la losa del segundo nivel. También se levantó la estructura metálica y se montó la tabiquería de Metalcon, configurando progresivamente los espacios interiores del edificio.



En el exterior, los trabajos consideran el encamisado y los revestimientos de fibrocemento y planchas de acero. Asimismo, se encuentran armados y revestidos los aleros y frontones, mientras que la instalación de la cubierta está próxima a finalizar.



En el interior ya se ejecutaron las instalaciones bajo tierra y continúan los trabajos de canalizaciones y tuberías. El alcantarillado está próximo a completarse y el tendido de las líneas de agua y calefacción alcanza aproximadamente un 50 por ciento.



A estos avances se suma la llegada de las ventanas a Puerto Williams, cuya instalación se espera iniciar durante los próximos días, dependiendo de las condiciones climáticas. También está previsto comenzar los revestimientos interiores.

Paralelamente, en Punta Arenas se inició la fabricación de los cierros y se gestiona la adquisición del equipamiento necesario para habilitar el centro.



Juan Teca Velázquez, ingeniero en prevención de riesgos e integrante del equipo de obra, destaca la importancia de participar en un proyecto de estas características para el territorio.



“Es una experiencia bonita laboral, igual como magallánico. Es sumamente importante que la mano de obra sea también de una empresa regional, también para los profesionales que nos desempeñamos acá, que gran parte somos de Magallanes, y poder aportar a la comuna de Cabo de Hornos, especialmente Puerto Williams, un centro de rehabilitación para que las personas, los usuarios, lo tengan cerca y puedan realizar su rehabilitación, todos los procesos que tengan que ser más cercanos al usuario”, señala.



De acuerdo con lo informado por el equipo de obra, la ejecución alcanza aproximadamente un 50 por ciento y se proyecta finalizar los trabajos a fines de febrero de 2027.



200 familias serán directamente beneficiadas



Para el alcalde de Cabo de Hornos, Patricio Fernández, la construcción de este centro representa uno de los proyectos emblemáticos para el desarrollo de la comuna, especialmente por el impacto social que tendrá para sus habitantes.



La autoridad comunal agradeció el trabajo y la confianza del Centro de Rehabilitación y del Club de Leones, instituciones vinculadas a esta iniciativa, destacando también el desafío que ha significado concretar una infraestructura de estas características en Puerto Williams.



“Ustedes ven a mi espalda esta obra gruesa que ya se está levantando, que tiene fecha límite de término para este año 2027, particularmente en el mes de febrero, y claramente viene con un costo-beneficio social para esta comunidad que cada vez va creciendo”, señaló.



El alcalde agregó que alrededor de 200 familias se verán beneficiadas con esta iniciativa, que permitirá fortalecer la atención existente y sumar nuevas capacidades profesionales al territorio.



“Son alrededor de 200 familias las que se van a ver beneficiadas de esta obra, del potencial profesional que llega también a Puerto Williams, que viene a reforzar un trabajo del hospital comunitario y que sin duda van a trabajar cohesionadamente para el beneficio de las familias de Puerto Williams”, indicó.



Construir nuevas oportunidades



La historia de Máximo permite poner rostro a una necesidad que durante mucho tiempo ha estado presente en las familias de Puerto Williams. Su proceso, los avances que observa su mamá y el acompañamiento de los profesionales muestran que la rehabilitación es mucho más que una prestación de salud: es una oportunidad para desarrollar capacidades, fortalecer la autonomía y mejorar la calidad de vida.



Hoy, mientras Máximo continúa con sus terapias, el edificio que albergará al futuro Centro de Rehabilitación comienza a tomar forma. Son dos procesos que avanzan en paralelo y que se encontrarán cuando esta nueva infraestructura abra sus puertas a la comunidad.



Porque detrás de cada metro construido hay una finalidad concreta: que más niños, adultos y personas mayores de Cabo de Hornos puedan acceder a rehabilitación y acompañamiento profesional sin que la distancia sea una barrera.

La construcción del Centro de Rehabilitación no solo representa un nuevo edificio para Puerto Williams. Representa la posibilidad de que historias como la de Máximo tengan más oportunidades de seguir avanzando en el lugar donde viven, junto a sus familias y su comunidad.



