Carabineros detuvo a un hombre en Punta Arenas por el delito de obstrucción a la investigación, luego de establecer inconsistencias en una denuncia por un supuesto robo con intimidación de un vehículo motorizado. Las diligencias fueron desarrolladas por personal de la Sección de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos (SEBV) Magallanes.

De acuerdo con los antecedentes del procedimiento, la investigación se inició a partir de una denuncia por el delito de robo con intimidación de un automóvil. Sin embargo, las diligencias investigativas realizadas por personal especializado permitieron detectar contradicciones en la versión entregada inicialmente por el denunciante.

Ante estos antecedentes, Carabineros volvió a consultar al individuo respecto de las circunstancias en que habrían ocurrido los hechos. En esa instancia, el propio denunciante reconoció voluntariamente que, alrededor de las 01:15 horas, había colisionado el vehículo en la intersección de avenida Enrique Abello con calle Pascual Idelfonso Guerrero González.

Tras el accidente, según su declaración, dejó el automóvil abandonado en el lugar y se retiró hasta su domicilio. Posteriormente, concurrió hasta dependencias de la Primera Comisaría de Punta Arenas, donde presentó una denuncia por hechos que no correspondían a la realidad.

A partir de los antecedentes recopilados, Carabineros procedió a detener al individuo por el delito de obstrucción a la investigación, contemplado en el artículo 269 bis del Código Penal.

Finalmente, el imputado quedó a disposición del tribunal para enfrentar el respectivo control de detención, programado para este jueves 19 de noviembre de 2026.