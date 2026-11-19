​Con la participación de 26 representantes de 19 organizaciones con alcance regional y comunal, Enap Magallanes realizó el Encuentro Comunitario 2026, instancia que permitió analizar los diversos programas que la empresa ejecuta en la zona austral, su sintonía con las necesidades del territorio, su impacto y las oportunidades de abrir nuevos espacios de colaboración.



Representantes de las uniones comunales, juntas de vecinos, servicios públicos y entidades académicas, entre otros, tuvieron cita en el edificio anexo para trabajar en diversas dinámicas que permitieron abrir espacios de diálogo, análisis y propuestas.



“Buscamos generar una instancia de diálogo que nos permita conocer en qué está la comuna hoy en día, cómo podemos potenciar este relacionamiento entre Enap y las distintas organizaciones, más allá de otras instancias, tales como los fondos concursables, capacitaciones o actividades comunitarias tradicionales”, explicó la coordinadora de Gestión Territorial de Enap, Rauda Cataldo, quien precisó que lo desarrollado en el encuentro será sistematizado y, la vez, un insumo importante para saber cómo ha ido cambiando la comuna y cómo Enap puede mejorar la relación con las organizaciones.



Según dijo, uno de los planteamientos que surgió en una mesa de trabajo es potenciar las visitas a la operación en terreno. “A la gente le interesa mucho saber lo que hace Enap, el desarrollo energético, los cambios que hace, tener este acercamiento desde la operación hacia la comunidad es algo súper valorado”, enfatizó.



Acercamiento y relación



De los participantes, la presidenta de la Unión Comunal de JJVV Hernando de Magallanes, Raquel Álvarez, hizo un repaso por el relacionamiento que han tenido con Enap durante muchos años, concretando instancias de capacitación, fondos concursables, seminarios y encuentros de crecimiento para los/as dirigentes vecinales. “Estamos muy agradecidos por todo lo que hemos trabajado en los últimos años y esta es una muy linda actividad. Felicitar a Enap, es muy gratificante, de mucho compañerismo; nos juntamos pares de diferentes organizaciones y pudimos trabajar en las necesidades que hay en la comuna”, expresó.



En tanto, el director regional del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, César Montiel, agradeció el acercamiento que Enap ha tenido con la institución, en particular el año 2025, cuando -a través de una capacitación de Construcción en Metalcon (financiada con excedentes de las franquicias tributarias)- concretó la entrega e instalación de dos bodegas de almacenamiento al Centro de Cumplimiento Juvenil de Punta Arenas, el cual trabaja con jóvenes privados de libertad. “Esa fue una acción que surgió por una necesidad que teníamos y que Enap respondió a través de una de las capacitaciones que realiza con la comunidad, pero luego vimos la diversidad de iniciativas que tiene la empresa y es importante entender su lógica en relación con su historia, cómo se vuelca a la comunidad, lo expresa y lo mantiene”, señaló Montiel.



Agregó que “pudimos decirle a Enap las cosas buenas que están pasando y cómo vamos generando nuevas ideas. El desafío que se ha planteado la empresa es extraordinario porque se habló de las necesidades que tiene la comunidad, el desarrollo energético, empresarial y varios otros temas que son vitales”, enfatizó.



Finalmente, la coordinadora de Vinculación con el Medio y Egresados de la Universidad Santo Tomás, Gisela Dietert, valoró el espacio y la oportunidad de generar un relacionamiento con diferentes entidades de la región. “Es una gran instancia poder compartir no solo con la comunidad, sino también con otros organismos públicos; poder colaborar y levantar un diagnóstico de las necesidades territoriales es súper importante para todos”, señaló.



