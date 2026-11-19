Una cartelera llena de panoramas llega esta semana a Zonaustral, con música en vivo, encuentros culturales y actividades para disfrutar en familia. Este viernes 20 de noviembre, a las 17:00 horas, Mercado Zonaustral será escenario de una presentación especial del pianista y compositor regional Hugo Llerena, quien junto a su grupo 5Teto llevará al público por los sonidos de "Creo Señor en Magallanes", su trabajo discográfico inspirado en el territorio y el folclore patagónico.

La propuesta mezcla el jazz con elementos de nuestras raíces musicales, en una presentación que invita a reconocer la identidad regional a través de la música. Un panorama distinto para quienes quieran cerrar la tarde disfrutando de artistas locales y de una propuesta que lleva a Magallanes como protagonista.

Tres días para descubrir la creatividad magallánica

Desde este viernes 20 y hasta el domingo 22 de noviembre, la Sala Zonaustral recibirá una nueva edición del Encuentro de Industrias Creativas de Magallanes (EIC), organizado por la Red Creativa Magallanes (CreaMag), en conjunto con Zonaustral.

Con entrada gratuita e inspirado en el retrofuturismo, el encuentro ofrecerá charlas, talleres y actividades vinculadas al arte, el diseño, la ilustración y la música. También contará con un espacio de exhibición y venta de productos de creadores locales, donde los visitantes podrán conocer y apoyar distintas propuestas que nacen en la región.

Una colecta para cerrar las Jornadas por la Rehabilitación

La solidaridad también tendrá un lugar importante este fin de semana. Este sábado 21 de noviembre, entre las 12:00 y las 19:00 horas, Zona Franca recibirá el gran cierre de las Jornadas, con una tarde de actividades artísticas y familiares en el Hall Central. La programación incluirá presentaciones folclóricas, números artísticos y la animación de Ale Maricel y María Pastora Sandoval. Los más pequeños también tendrán su espacio con un espectáculo del payaso Polvorita.

Pero la invitación no será solo a disfrutar de los espectáculos: durante toda la jornada habrá dos cajas de BancoEstado habilitadas en el Hall Central para que los asistentes puedan realizar sus aportes y sumarse a esta cruzada solidaria, que año a año reúne a miles de magallánicos en torno a la rehabilitación.

Se acerca la cuenta regresiva del Gran Sorteo a lo Grande

En paralelo, continúa el "Gran Sorteo a lo Grande", cuya jornada final será el próximo 27 de diciembre y contempla cuatro automóviles cero kilómetros: dos Suzuki Celerio 2027 y dos Changan X7 Plus Luxury MT 2027.

Además, durante la campaña se realizan sorteos dominicales de gift cards de $100.000. Para participar, los visitantes deben canjear sus boletas de compra por cupones, de acuerdo con las bases de la promoción.