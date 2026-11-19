Este viernes 20 de noviembre, a las 14:30 horas, se realizará la Jornada de Transferencia sobre Daño Transgeneracional y Sitios de Memoria de Magallanes en el Instituto Superior de Comercio "José Menéndez", ubicado en calle Magallanes 847, Punta Arenas.

La actividad es gratuita y está dirigida especialmente a docentes y estudiantes de Pedagogía en Historia. Durante una hora y media, el equipo organizador presentará los contenidos principales de la iniciativa y entregará fichas pedagógicas diseñadas para facilitar el trabajo en el aula.

El proyecto surge frente a la falta de material educativo sistematizado en la región que vincule los archivos testimoniales con la enseñanza formal, permitiendo abordar de manera pedagógica el impacto histórico y cultural que dejó la dictadura en las siguientes generaciones.

Además de las fichas didácticas, la iniciativa contempla la publicación de un libro digital basado en 11 entrevistas documentales del proyecto "Hijos/as y Nietos/as de la dictadura", que profundiza en las secuelas transgeneracionales vividas por descendientes de víctimas y sobrevivientes en Magallanes.

La actividad forma parte de la Iniciativa Estratégica Regional de Organizaciones que Recuperan o Activan Sitios de Memoria 2026 con el financiamiento, patrocinio y apoyo de la Unidad de Cultura, Memoria y Derechos Humanos del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, institución que propicia el encuentro, la reflexión y el diálogo, con tal de fortalecer en el presente y para el futuro, la convivencia y los vínculos para un horizonte común y compartido de Chile.