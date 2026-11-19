​El pasado viernes 13 de noviembre, el Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos de Puerto Natales inició la prestación de telemedicina broncopulmonar, una modalidad de atención a distancia que permitirá a usuarios de la Provincia de Última Esperanza acceder a consultas con un médico broncopulmonar del Hospital Clínico Magallanes, fortaleciendo la oportunidad de atención y disminuyendo los tiempos de espera.



Al respecto, el Dr. Cristian Brintrup, médico internista y encargado de acompañar las atenciones desde el hospital, destacó la coordinación entre los equipos y las posibilidades que entrega esta modalidad: “Durante la primera jornada atendimos a tres pacientes, algunos derivados desde el CESFAM y otros desde nuestro propio hospital, quienes pudieron conectarse directamente con la especialista”.



En relación con el rol del equipo médico local, el profesional explicó: “Mi rol desde acá fue complementar esta atención, acompañar al paciente y realizar un examen físico completo, aportando antecedentes fundamentales para establecer un diagnóstico o una sospecha diagnóstica”.



Por su parte, el subdirector médico del Hospital de Natales, Dr. Marcos Muñoz, valoró la puesta en marcha de esta nueva prestación, especialmente por la posibilidad de entregar respuesta a usuarios que mantenían largos períodos de espera: “Como hospital estamos muy contentos porque logramos dar respuesta a pacientes que llevaban al menos un año esperando una consulta de esta especialidad. Esperamos seguir avanzando con esta estrategia, permitiendo una pesquisa oportuna y evitando que estas patologías afecten la calidad de vida de nuestros pacientes”, señaló.



Con la incorporación de Telebronco, el establecimiento continúa fortaleciendo el trabajo en red y el uso de herramientas digitales para acercar la atención especializada a los habitantes de la Provincia de Última Esperanza.



