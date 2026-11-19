Doce especialistas del Ejército de Chile forman parte de la XI campaña de la Estación Polar Científica Conjunta Glaciar Unión, ubicada a más de 1.100 kilómetros del Polo Sur. La misión, que comenzará el 12 de noviembre, contempla exploraciones terrestres, levantamientos geográficos y apoyo a proyectos científicos, entre otras tareas.



La operación reunirá a 52 participantes de los cuatro operadores antárticos estatales (Ejército, Armada, Fuerza Aérea e Instituto Antártico Chileno) y se desarrollará mediante un despliegue escalonado. El primer grupo ingresará al territorio antártico para habilitar el campamento y sus servicios esenciales, mientras que entre el 16 y el 18 de noviembre se incorporará el resto del personal. Las actividades se extenderán hasta los días previos a Navidad, en un entorno donde las condiciones meteorológicas determinan gran parte de la planificación.



La dotación institucional está encabezada por el Subjefe de la Estación, Teniente Coronel Eduardo Pereira D., y conformada por cinco efectivos de la Unidad de Exploración Terrestre Antártica (UETA), dos conductores, dos mecánicos y dos enfermeros militares. Todos ellos ya han permanecido un año en la Base Antártica del Ejército (BAE) “Capitán General Bernardo O'Higgins Riquelme”, antecedente que les ha permitido familiarizarse con las exigencias del aislamiento y los despliegues en ambientes polares.



Al respecto, el Teniente Coronel Pereira destacó la preparación del contingente y señaló que entre los factores imponderables está el comportamiento del clima, que se ha presentado impredecible debido al fenómeno de El Niño. No obstante, aseguró que disponen de los recursos para enfrentar los distintos escenarios que puedan surgir.



En terreno, los exploradores de la UETA tendrán la responsabilidad de reconocer rutas, identificar grietas y proporcionar seguridad durante los desplazamientos de los científicos. A estas funciones, se sumará el trabajo de los conductores y mecánicos, encargados de mantener operativos los medios terrestres, mientras los enfermeros brindarán asistencia sanitaria ante eventuales emergencias.



Uno de los desafíos de este periodo será el ascenso al monte Vinson, de 4.892 metros de altitud, donde la UETA acompañará a investigadores del Instituto Antártico Chileno (INACH) para instalar instrumentos de medición atmosférica. Esta expedición tiene un precedente histórico: el 6 de diciembre de 1993, tres integrantes de la Escuela de Montaña alcanzaron su cumbre, convirtiéndose en los primeros militares chilenos en lograrlo.



Por su parte, el Instituto Geográfico Militar (IGM) efectuará mediciones en terreno de distintos puntos del sector, aportando información para el conocimiento y registro de este territorio.



La colaboración del Ejército con esta Expedición Científica Antártica Estival (ECA) N° 63, también se extenderá a las cercanías de la BAE. Al respecto, el Subdirector Técnico del Instituto Antártico Chileno, Andrés López L., señaló que “este año, tenemos planificada la instalación de un laboratorio para realizar muestreos y detectar posibles efectos de la gripe aviar en las cercanías de la BAE.



Además, tanto en el pasado como en la presente campaña, tenemos proyectos glaciológicos que serán posibles gracias al apoyo que nos brinda el Ejército”.



La apertura de la Estación Polar Científica Conjunta Glaciar Unión marcará el inicio de una nueva etapa de trabajo para la Institución, cuyos representantes desarrollarán exploraciones terrestres y colaborarán con proyectos científicos en una de las zonas más recónditas del planeta.



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