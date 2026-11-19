La Municipalidad de Punta Arenas presentó una nueva fecha de su Cartelera Cultural 2026 con el concierto Magallánicos por el Mundo, que reunió sobre el escenario del Teatro Municipal José Bohr a la pianista Pilar Delgado y al violinista Sebastián Guajardo , dos jóvenes intérpretes formados en la región que han continuado desarrollando sus carreras musicales fuera de Magallanes.

Durante aproximadamente 60 minutos, ambos músicos ofrecieron un repertorio que recorrió obras de compositores como Beethoven, Chopin, Rachmaninoff y Kreisler; junto con piezas populares del cancionero austral y composiciones vinculadas a la identidad regional.

El alcalde Claudio Radonich destacó la importancia de generar espacios para reconocer y acercar a la comunidad el talento local. "Esta es una gala que realizamos todos los años para mostrar a jóvenes que han salido de nuestra región para estudiar o trabajar, pero que siguen teniendo un vínculo muy importante con Punta Arenas. Sebastián y Pilar son 100% nuestros, y nos alegra poder recibirlos y compartir su talento con la comunidad", señaló.

La presentación fue valorada por el público que llegó hasta el recinto municipal. Ian Hernández destacó que este tipo de actividades gratuitas permiten acercar la música a las familias y valoró tanto la calidad de los intérpretes como las condiciones del teatro y su acústica. En tanto, Rosalba Ávila comentó que disfruta de la programación cultural municipal y que suele asistir a este tipo de presentaciones, manifestando su gusto por la música clásica y el piano.