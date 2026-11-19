Una nueva edición de las SalmoJornadas se llevará a cabo este 21 de noviembre en Punta Arenas, iniciativa de carácter solidario que reúne a establecimientos educacionales, empresas y organizaciones en torno a la preparación de siete mil porciones de salmón a la vasca. La meta fijada para este año representa un incremento respecto de la versión anterior debido a la respuesta registrada por la comunidad frente al evento, cuyas porciones tendrán un valor de cinco mil pesos y estarán disponibles para el público desde las 10:30 horas.

Para la venta directa al público en la capital de la Región de Magallanes, la organización habilitó cinco puntos de distribución en distintos sectores de la ciudad:

Liceo Politécnico Cardenal Raúl Silva Henríquez: Karukinka 140.

Mercado Blumar: Ovejero 250.

Inacap: Avenida Bulnes, kilómetro 4 norte.

Sector céntrico: Esquina de calles Colón con Bories.

Liceo María Behety de Menéndez: Arturo Prat 1875.

En la elaboración de los platos participan estudiantes de la especialidad de Gastronomía de instituciones educativas locales. En el caso de Inacap, casa de estudios que suma más de seis años vinculada a esta iniciativa en la región, se elaborarán cerca de tres mil porciones mediante el trabajo de entre 60 y 70 alumnos de la especialidad, quienes participan directamente junto a sus formadores en el proceso de preparación.

Asimismo, el Liceo Politécnico Cardenal Raúl Silva Henríquez y el Liceo María Behety de Menéndez forman parte de la jornada a través de sus estudiantes de Gastronomía. En este último establecimiento, dirigido por Marcela Andrade, la actividad contempla además el trabajo conjunto entre alumnos y funcionarios durante el desarrollo de la jornada, integrando el servicio comunitario y el sello de inclusión del plantel educativo.

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