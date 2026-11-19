Una mujer de 58 años fue detenida por conducción en estado de ebriedad, luego de protagonizar un accidente de tránsito que terminó con un vehículo impactando contra un poste de alumbrado público en Punta Arenas. El hecho se registró durante la tarde de este miércoles 18 de noviembre, cerca de las 20:00 horas, en la intersección de calles Angamos con Ernesto Hobbs.

De acuerdo con los antecedentes del procedimiento, Carabineros de la Primera Comisaría de Punta Arenas fue alertado por la Central de Comunicaciones (Cenco) para concurrir al lugar, donde se había reportado una colisión vehicular. Al llegar, los funcionarios encontraron un automóvil que había impactado contra un poste de alumbrado público, dejando como resultado a dos personas lesionadas: una mujer adulta y una menor de edad.

Posteriormente, personal policial se trasladó hasta el Hospital Clínico de Magallanes, donde tomó contacto con la conductora del vehículo involucrado. La mujer relató que, mientras circulaba por las calles mencionadas, habría sido impactada en la parte posterior por otro automóvil, situación que le hizo perder el control del móvil y terminar chocando contra la estructura de alumbrado público.

Sin embargo, al realizar las diligencias correspondientes, Carabineros sometió a la conductora a una prueba respiratoria, la que arrojó un resultado de 1,83 gramos de alcohol por litro de sangre (g/l), confirmando que conducía bajo los efectos del alcohol.

Ante este resultado, la mujer de 58 años fue detenida por el delito de conducción en estado de ebriedad. De acuerdo con las instrucciones impartidas por el Ministerio Público, la imputada pasó a control de detención durante la jornada de este jueves 19 de noviembre.