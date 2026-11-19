Una mañana dedicada al juego, la creatividad y el encuentro entre comunidades educativas se vivió este miércoles en el Gimnasio del Liceo Bicentenario Politécnico Luis Cruz Martínez, donde familias y estudiantes participaron en diversas experiencias recreativas y educativas preparadas especialmente para la primera infancia.



Durante la jornada, los asistentes pudieron recorrer distintos stands y participar en actividades de pintura y dibujo, juegos con pelotas, arena mágica y otras propuestas que promovieron el aprendizaje a través del juego, la exploración y la interacción con otros. También hubo espacios para conocer el trabajo y los servicios de distintas instituciones.



La actividad se desarrolló en el marco de la programación regional del Mes de la Educación Parvularia 2026 y fue organizada mediante el trabajo conjunto de la Secretaría Regional Ministerial de Educación de Magallanes, JUNJI, Fundación Integra y el Servicio Local de Educación Pública de Magallanes (SLEP). Las cuatro instituciones impulsan durante noviembre una agenda que busca relevar la importancia de la educación desde los primeros años de vida y acercar sus propuestas educativas a las familias de las distintas provincias de la región como parte del programa Chile Aprende y Avanza.



El seremi de Educación de Magallanes, José Raúl Alvarado Díaz, destacó la participación de las familias y el valor de generar espacios de encuentro para los estudiantes más pequeños. “Estamos muy contentos con la convocatoria que tuvo esta jornada en Puerto Natales. Estas actividades nos permiten acercar la educación parvularia a las familias y generar espacios donde los más pequeños puedan jugar, explorar, compartir y aprender. La primera infancia es una etapa fundamental y, como instituciones, tenemos la responsabilidad de trabajar coordinadamente para entregarles más y mejores oportunidades desde sus primeros años”, señaló.



Por su parte, el director regional de Fundación Integra, Alan Carrasco, destacó la importancia de reconocer el aporte de la educación parvularia en el desarrollo de los estudiantes. “Esta es una oportunidad para celebrar la Educación Parvularia junto a las niñas, niños, equipos, familias y comunidad, en cada territorio de nuestra región, relevando la importancia que tiene este primer nivel educativo en el desarrollo humano y en la construcción de aprendizajes, vínculos y experiencias fundamentales desde los primeros meses de vida”, afirmó.



La jornada también fue valorada por las familias asistentes. Tracy Austin, apoderada del nivel medio mayor del jardín infantil Copito de Nieve, destacó las oportunidades de encuentro y aprendizaje que ofreció la actividad para los estudiantes. “Creo que es una buena instancia para que los niños también conozcan otro tipo de servicios y compartan con niños fuera de una sala. Con mi hija estuvimos en el stand de la Policía de Investigaciones pintando y dibujando, también jugamos con pelotitas y arena mágica. Disfrutamos harto de las actividades”, comentó.



En la misma línea, Cintia Barría, apoderada del jardín infantil Hielos Patagónicos de Fundación Integra, valoró la oportunidad de compartir entre familias y estudiantes. “Es una buena instancia para que todos los niños puedan compartir entre ellos y con las familias, una actividad muy entretenida”, señaló. Asimismo, destacó el aporte de la educación parvularia en el desarrollo de los estudiantes y el acompañamiento que reciben en los establecimientos: “Recomiendo que los niños vayan al jardín porque los cuidan, se preocupan por sus emociones, fortalecen su autonomía y aprenden mucho, siendo una ayuda para poder trabajar”.



La programación “Magallanes se une por la primera infancia” continuará durante noviembre con nuevas actividades abiertas a las familias y comunidades educativas. El próximo 24 de noviembre, la jornada se realizará en el Gimnasio 18 de Septiembre de Punta Arenas, mientras que el 27 de noviembre llegará al Gimnasio Mario Zavattaro de Porvenir. Ambas instancias se desarrollarán en el marco del Mes de la Educación Parvularia 2026 y del programa Chile Aprende y Avanza.



