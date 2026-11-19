Un paso importante para seguir impulsando la construcción del Polideportivo Antártica Chilena dio la Municipalidad de Punta Arenas, luego de presentar los alcances de la iniciativa ante la Comisión de Infraestructura, Patrimonio y Desarrollo Territorial del Consejo Regional, en el marco del análisis de la solicitud de financiamiento para desarrollar la etapa de diseño del proyecto.

La exposición permitió entregar antecedentes técnicos y explicar el propósito de una infraestructura largamente esperada por la comunidad deportiva, que considera una capacidad para 5.000 espectadores y diez espacios destinados al entrenamiento permanente. Tras esta primera instancia, se espera una nueva citación para profundizar en aspectos específicos de la propuesta y continuar avanzando hacia la decisión sobre los recursos necesarios para iniciar su diseño.

El alcalde Claudio Radonich valoró el espacio de diálogo y la disposición de los consejeros regionales, destacando la relevancia que tendría este recinto para Punta Arenas y Magallanes. "Fue una muy buena instancia. El polideportivo es un hito para nuestra ciudad y para la región. Lo esperan hace muchos años los deportistas, pero también todas las personas que quieren contar con un recinto que pueda combinar actividades deportivas, artísticas y culturales", señaló.

El jefe comunal explicó que la propuesta no busca disponer de un espacio que se abra únicamente para grandes competencias, sino de una infraestructura activa durante todo el año. "Está diseñado para tener diez espacios de entrenamiento permanente. Queremos que funcione todos los días, que sea un lugar para nuestros deportistas, pero también para recibir grandes competencias, convenciones, conciertos y actividades culturales. Estamos pensando en un recinto para 5.000 personas, pensado en Punta Arenas y en todos los magallánicos", agregó.

Radonich también subrayó que se trata de una iniciativa que debe proyectarse más allá de las actuales administraciones. "Esto probablemente no lo vamos a ver nosotros, pero parte de nuestra responsabilidad es generar este recinto para las futuras generaciones. Estamos muy contentos con la presentación, agradecemos al equipo técnico municipal y la buena disposición de los consejeros regionales. Se generó un muy buen diálogo y esperamos que esto pueda continuar y votarse lo antes posible, porque un día más es un día perdido", afirmó.

Por su parte, el director de la Secretaría Comunal de Planificación (Secplan), Nicolás Pérez-Montt, manifestó su conformidad con la presentación y explicó que la próxima instancia permitirá responder consultas más específicas, eventualmente con la participación del Instituto Nacional de Deportes (IND). "Estamos bastante conformes porque pudimos exponer en plenitud lo que busca el proyecto de diseño del polideportivo. Esperamos que, en una segunda instancia con el Consejo Regional, podamos atender preguntas más específicas y, de esa forma, entregar todos los antecedentes necesarios para que se pueda aprobar el financiamiento e iniciar esta iniciativa", indicó.

El profesional precisó que el proyecto se emplazará en un terreno perteneciente al IND, donde el municipio cuenta con un comodato permanente para desarrollar la infraestructura. Asimismo, el director de Secplan aclaró que otras iniciativas que el organismo deportivo proyecta para el mismo predio, como la construcción de un hotel para deportistas que permita ampliar la capacidad del actual albergue, corresponden a proyectos independientes y no forman parte de la propuesta municipal.

Pérez-Montt destacó que contar con un recinto de estas características abriría nuevas posibilidades para la región, especialmente en materia de competencias de alto nivel. "Por primera vez podríamos albergar eventos deportivos de características internacionales. Con este recinto podríamos pensar en competencias sudamericanas, panamericanas e incluso iniciativas olímpicas, de manera que Magallanes, a través de Punta Arenas, pueda estar considerada dentro de la planificación deportiva y recibir este tipo de encuentros", sostuvo.

La iniciativa se encuentra en etapa de diseño y cuenta con Recomendación Satisfactoria (RS) desde el 23 de octubre, antecedente que permite avanzar en la búsqueda de los recursos para financiar la consultoría. Según los antecedentes presentados anteriormente por el municipio, esta etapa considera una inversión solicitada de $1.057 millones y un plazo estimado de 18 meses para desarrollar los estudios y diseños necesarios para, posteriormente, postular a los recursos destinados a la construcción.