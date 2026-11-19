El presidente del Club de Leones Cruz del Sur, Francisco Barría Barrientos, participó esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, instancia en la que entregó detalles de los preparativos de una nueva Jornada por la Rehabilitación, que tendrá su actividad central este 21 de noviembre.

Durante la conversación, el dirigente destacó el trabajo desarrollado desde marzo por la institución y el lanzamiento oficial de la campaña en agosto, periodo en el que se han realizado diversas actividades para reunir recursos destinados al funcionamiento de los centros de rehabilitación de Magallanes.

Barría valoró especialmente la participación de establecimientos educacionales, empresas, instituciones y organizaciones sociales, cuya colaboración ha permitido ampliar la convocatoria respecto de años anteriores. A pocos días del cierre de la campaña, manifestó su expectativa de que la región vuelva a responder favorablemente y alcance la meta de recaudación.

La jornada representa el resultado de un trabajo que se extiende durante todo el año y que contempla distintas iniciativas solidarias, entre ellas actividades organizadas por agrupaciones y comunidades educativas, además de rifas y bingos que buscan involucrar a la ciudadanía en el financiamiento de los centros.

Cuatro décadas de rehabilitación en Magallanes

Uno de los principales temas abordados fue la trayectoria de los centros de rehabilitación, que cumplen 40 años de funcionamiento. Barría recordó que la iniciativa comenzó con la atención de apenas seis niños y que, con el paso del tiempo, se transformó en una red de atención especializada que ha ampliado progresivamente su infraestructura, capacidad profesional y equipamiento tecnológico.

El presidente del Club de Leones destacó que el crecimiento de la institución ha estado acompañado por el fortalecimiento de sus equipos de trabajo y la incorporación de nuevas herramientas para los tratamientos. También relevó la confianza que la comunidad ha depositado en los centros, considerando que constituyen una alternativa fundamental para las personas que necesitan procesos de rehabilitación en la región.

En ese contexto, resaltó el nivel técnico y profesional alcanzado por los establecimientos, junto con el compromiso de sus funcionarios, quienes cumplen un rol fundamental en la atención y acompañamiento de los pacientes y sus familias.

Aclaración sobre Teletón y respaldo ciudadano

Durante la entrevista también se revisó la situación que generó una confusión pública entre la labor de Teletón y el trabajo de los centros de rehabilitación Cruz del Sur. Barría explicó que el episodio fue aclarado mediante un comunicado de la institución y que posteriormente recibieron una comunicación del Presidente de la República, quien entregó disculpas y manifestó su respaldo al trabajo que desarrolla el centro magallánico.

El dirigente consideró que esta situación terminó convirtiéndose en una instancia de reconocimiento para la institución, debido a las numerosas muestras de apoyo que recibió desde la ciudadanía y a la visibilidad que alcanzó la labor de los centros.

Asimismo, destacó que la reacción de la comunidad permitió reafirmar el sentido de pertenencia regional que existe en torno a esta iniciativa, cuyo desarrollo ha sido posible gracias al compromiso de Magallanes durante cuatro décadas.

Desarrollo tecnológico y vínculos con instituciones internacionales

Otro de los aspectos destacados fue el avance tecnológico y la vinculación que los centros han establecido con profesionales, universidades e institutos de otros países, principalmente de España y Estados Unidos.

Según explicó Barría, estos contactos han permitido incorporar conocimientos y tecnologías que contribuyen al desarrollo de los procesos de rehabilitación. También destacó el trabajo de investigación que se realiza en la institución, particularmente en materias relacionadas con la robótica y los adelantos tecnológicos aplicados a la atención de pacientes.

Este desarrollo ha despertado el interés de otras organizaciones e instituciones, tanto nacionales como internacionales, que han tomado contacto con los centros para conocer su experiencia y explorar posibilidades de colaboración.

En el ámbito nacional, el dirigente recordó el apoyo de la Fundación Luksic para concretar la ampliación del gimnasio destinado a la atención de adultos en Punta Arenas, infraestructura que había comenzado a resultar insuficiente debido al aumento de la demanda.

Además, destacó la participación de agrupaciones de magallánicos residentes en otras regiones del país, quienes se han organizado para contribuir a la Jornada por la Rehabilitación. Entre ellas mencionó a la Cofradía del Calafate y a grupos que están desarrollando actividades en Santiago y Concepción, mientras se busca extender esta colaboración a Valparaíso.

Centro de rehabilitación de Puerto Williams registra entre 30% y 35% de avance

En materia de infraestructura, Francisco Barría repasó el crecimiento territorial de la red de rehabilitación, que actualmente cuenta con centros en Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir, además del proyecto que se encuentra en ejecución en Puerto Williams.

Este último recinto presenta un avance estimado de entre un 30% y un 35% en su construcción, con una proyección de inauguración para marzo o abril de 2027, de acuerdo con lo señalado por el dirigente durante la entrevista.

La iniciativa busca acercar las prestaciones de rehabilitación a los habitantes de la Provincia Antártica, evitando que las familias deban trasladarse hasta Punta Arenas para acceder a este tipo de atención. Barría explicó que la expansión hacia las distintas provincias ha respondido precisamente a las dificultades que enfrentan las personas que viven en localidades alejadas de la capital regional.

También recordó que la experiencia desarrollada en Magallanes ha servido como referencia para otras zonas del país, mencionando el apoyo entregado a iniciativas de rehabilitación en Coyhaique y Aysén.

En cuanto al financiamiento de las obras, valoró el respaldo del Gobierno Regional, del Gobierno nacional y de distintas autoridades que han contribuido a concretar los proyectos. Asimismo, destacó las gestiones realizadas para mantener la presencia de los centros dentro del presupuesto nacional y asegurar recursos para su continuidad.

Nuevos costos operacionales y desafíos de financiamiento

La futura apertura del establecimiento en Puerto Williams representa un avance importante para la cobertura regional, pero también implica nuevas responsabilidades económicas para el Club de Leones Cruz del Sur.

Barría explicó que, si bien la construcción del recinto ha contado con apoyo del Gobierno Regional, una vez que entre en funcionamiento la institución deberá asumir los gastos asociados a su operación, entre ellos la contratación de funcionarios, mantención de infraestructura y otros costos necesarios para garantizar la atención.

Este escenario representa un desafío para la organización, que deberá incorporar a sus proyecciones presupuestarias el funcionamiento de un cuarto centro de rehabilitación.

El dirigente planteó que el crecimiento de la infraestructura debe ir acompañado de recursos permanentes que permitan sostener los servicios y mantener la calidad de las prestaciones entregadas a la comunidad.

Atención desde recién nacidos hasta adultos mayores

Durante la conversación también se destacó una de las principales características del modelo de atención de los centros Cruz del Sur: su cobertura para personas de todas las edades.

Barría recordó que inicialmente el trabajo estuvo enfocado en la rehabilitación infantil, pero con el tiempo se identificó la necesidad de atender también a adultos y adultos mayores que no contaban con alternativas suficientes en la región.

Actualmente, los centros reciben pacientes desde la etapa neonatal hasta la adultez mayor, lo que ha permitido ampliar las posibilidades de acceso a tratamientos especializados sin que las familias deban trasladarse a otras ciudades del país.

Sin embargo, el presidente del Club de Leones manifestó preocupación por el incremento sostenido de la demanda, especialmente entre las personas mayores, que requieren cada vez más prestaciones de rehabilitación.

A ello se suma la presencia de pacientes jóvenes que han sufrido accidentes cerebrovasculares. Barría señaló que en los centros se ha observado a personas de entre 20 y 25 años que presentan secuelas de este tipo de episodios y que necesitan tratamiento, situación que considera preocupante y que requiere mayor investigación.

El aumento de pacientes también ha generado dificultades de capacidad en la infraestructura existente. En particular, indicó que el centro de Punta Arenas, que inicialmente había sido proyectado para responder a las necesidades durante un periodo de 15 a 20 años, actualmente comienza a requerir nuevas alternativas de ampliación.

Llamado a la ciudadanía y al sector empresarial

En la parte final de la entrevista, Francisco Barría reiteró la invitación a participar en las actividades de la Jornada por la Rehabilitación del próximo 21 de noviembre, destacando que los recursos reunidos son fundamentales para mantener la atención que reciben cientos de personas en Magallanes.

El dirigente hizo un llamado especial a las empresas que aún no se han sumado a la campaña, solicitando que colaboren económicamente con esta iniciativa, cuyo beneficio se extiende a toda la comunidad que necesita servicios de rehabilitación.

También enfatizó la importancia de los aportes individuales, señalando que las contribuciones pequeñas, al reunirse, permiten alcanzar montos significativos para financiar el funcionamiento de los centros.

Finalmente, agradeció el respaldo de Polar Comunicaciones y de los distintos medios que han contribuido a difundir la campaña, manifestando su confianza en que la ciudadanía volverá a acompañar al Club de Leones Cruz del Sur y permitirá que Magallanes cumpla nuevamente con la meta de esta cruzada solidaria.

La Jornada por la Rehabilitación se realizará este 21 de noviembre y marcará el cierre de una campaña que durante meses ha convocado a instituciones, organizaciones, empresas y habitantes de distintas localidades de la región.



