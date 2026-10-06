6 de octubre de 2026
UNIVERSIDAD DE MAGALLANES REALIZARÁ QUINTA VERSIÓN DEL SEMINARIO APRENDIZAJE Y SERVICIO
La instancia busca visibilizar cómo los estudiantes universitarios aplican sus conocimientos para resolver necesidades reales de diversas organizaciones comunitarias en la región.
Para este jueves 8 de octubre está programado el quinto Seminario de Aprendizaje + Servicio (A+S) de la Universidad de Magallanes
La iniciativa es impulsada por la Unidad de Responsabilidad Social Universitaria y busca mostrar el impacto de la metodología A+S
El programa incluye presentaciones sobre intervenciones en áreas como fonoaudiología con personas mayores, cuidados humanizados en enfermería y espacios de aprendizaje para la primera infancia en el contexto hospitalario
CARABINEROS DETIENE A HOMBRE ACUSADO DE AGREDIR Y DEJAR INCONSCIENTE A UNA PERSONA EN LA VÍA PÚBLICA EN PUNTA ARENAS
Mujer entregó antecedentes que permitieron detener a presunto autor de agresión.
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