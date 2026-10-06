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6 de octubre de 2026

UNIVERSIDAD DE MAGALLANES REALIZARÁ QUINTA VERSIÓN DEL SEMINARIO APRENDIZAJE Y SERVICIO

​La instancia busca visibilizar cómo los estudiantes universitarios aplican sus conocimientos para resolver necesidades reales de diversas organizaciones comunitarias en la región.

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Para este jueves 8 de octubre está programado el quinto Seminario de Aprendizaje + Servicio (A+S) de la Universidad de Magallanes . El evento, denominado “Más allá del aula: Formar para Transformar”, se desarrollará en el Auditorio Ernesto Livacic en dos jornadas, de 09:00 a 13:00 y de 15:00 a 17:30 horas .

La iniciativa es impulsada por la Unidad de Responsabilidad Social Universitaria y busca mostrar el impacto de la metodología A+S . Esta forma de trabajo permite que estudiantes de distintas carreras pongan en práctica sus herramientas profesionales junto a socios comunitarios del territorio .

El programa incluye presentaciones sobre intervenciones en áreas como fonoaudiología con personas mayores, cuidados humanizados en enfermería y espacios de aprendizaje para la primera infancia en el contexto hospitalario . Además, se realizarán conversatorios donde docentes y estudiantes reflexionarán sobre los aprendizajes adquiridos al vincularse con la comunidad local .​

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