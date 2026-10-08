PUERTO NATALES INAUGURARÁ SU PRIMER SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO CON BUSES: CONOCE LOS RECORRIDOS

Este viernes 9 de octubre comenzarán a operar en Puerto Natales los primeros recorridos de buses del Sistema Red, implementando por primera vez el servicio de transporte público en la ciudad. La iniciativa cuenta con una flota inicial de nueve vehículos diésel Euro VI de bajas emisiones, adaptados con un piso y accesibilidad universal para responder a las condiciones de las calles.

Las unidades están equipadas con dispositivos que incluyen GPS, Wi-Fi, cámaras de seguridad, visor de puntos ciegos y puertos de carga USB. El servicio operará con una tarifa máxima de $500 pesos para adultos, $250 para adultos mayores y $165 para estudiantes, funcionando todos los días de la semana con horarios definidos entre las 7:00 y las 21:00 horas en días laborales.

El sistema contempla tres líneas que cruzarán distintos sectores de la ciudad. El recorrido 20 conectará el polideportivo con la costanera, la línea 21 abarcará desde el hospital hasta el eje Baquedano y la rotonda, mientras que el servicio 22 unirá la población Los Pioneros con la rampa fiscal, facilitando el traslado diario de los natalinos gracias al subsidio estatal.





​

