MUNICIPALIDADES DE PUNTA ARENAS Y LAS CONDES FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN

Las municipalidades de Punta Arenas y Las Condes firmaron durante este martes un convenio de cooperación que busca profundizar el vínculo entre ambas municipalidades y generar nuevas instancias de trabajo conjunto. El acuerdo contempla el intercambio de experiencias y capacidades entre funcionarios, colaboración en proyectos y programas municipales, promoción del turismo, actividades culturales y deportivas, además de mecanismos de apoyo frente a emergencias y catástrofes.

Según el alcalde de Punta Arenas, la unión con Las Condes comenzó hace algún tiempo y con el paso del tiempo sigue creciendo. "Hemos estado trabajando en el tema del medio ambiente, en donde hemos podido colaborar con ellos, pero también hay muchas cosas vinculadas con cultura y con deporte", señaló el alcalde Claudio Radonich.

El jefe comunal destacó además los estrechos vínculos existentes entre ambas comunidades, considerando la presencia de residentes de Magallanes que viven, estudian o trabajan en Las Condes, así como el importante flujo de turistas de esa comuna hacia Punta Arenas y la Región de Magallanes.

En concreto, el convenio contempla la capacitación e intercambio de experiencias entre funcionarios municipales; el desarrollo de estrategias para fortalecer la integración entre municipio y comunidad; la generación de programas en educación y salud; iniciativas para incrementar el flujo turístico entre ambas comunas; y la colaboración en la elaboración de proyectos.

Por su parte, la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, valoró especialmente la posibilidad de actualizar y profundizar los acuerdos entre ambas comunas. "Hay un compromiso también con esta comuna, con su alcalde, para poder hacer cosas juntos, para poder avanzar. Así que muy contenta de poder estar firmando este convenio", sostuvo.

San Martín explicó que el objetivo es poner "lo mejor de cada una de las comunas a disposición de la otra", incorporando tanto el trabajo permanente entre los equipos municipales como la posibilidad de activar apoyos excepcionales cuando las circunstancias lo requieran.

Con este convenio, Punta Arenas y Las Condes buscan consolidar una relación institucional de largo plazo, ampliando las áreas de colaboración y generando nuevas oportunidades para el intercambio de conocimientos, experiencias y recursos en beneficio de ambas comunidades.