CORMAG E IST IMPULSAN EL BIENESTAR Y LA EMPLEABILIDAD DE PERSONAS EN BÚSQUEDA DE EMPLEO

​El escenario laboral que enfrenta actualmente Magallanes plantea desafíos para quienes se encuentran en búsqueda de empleo, un proceso que no solo implica encontrar nuevas oportunidades, sino también enfrentar períodos de incertidumbre, procesos de selección y entrevistas que pueden afectar el bienestar y la confianza de las personas.



Frente a esta realidad, CORMAG e IST desarrollaron este miércoles en las instalaciones de Zonaustral una Jornada de Bienestar y Empleabilidad, una instancia orientada a entregar herramientas para acompañar a las personas durante este proceso, abordando de manera conjunta dimensiones de salud, bienestar y empleabilidad.



Se realizaron charlas sobre prevención y autocuidado a cargo de profesionales médicos, además de espacios de kinesiología, que incluyeron masajes y recomendaciones para el cuidado físico.



Los asistentes también pudieron acceder a muestras y prestaciones vinculadas a exámenes, junto con orientación de profesionales de distintas instituciones participantes, entre ellas el CESFAM Thomas Fenton, Laboratorio Clínico De Agostini y Mimatrezencia.



A esto se sumaron espacios de orientación psicológica, donde se entregaron recomendaciones para enfrentar procesos de selección y entrevistas laborales, junto con asesoría para fortalecer los currículums vitae y mejorar la presentación de los antecedentes profesionales.



En este contexto, la gerente general de CORMAG, Yenny Oyarzo, destacó el propósito de la iniciativa: “Este espacio cuenta con módulos de atención que buscan el bienestar de las personas y además contamos con cinco empresas socias de la corporación, que están ofreciendo sus vacantes. Una persona que está buscando un empleo se encuentra en una situación difícil, y nosotros queremos colaborar en eso, en que puedan obtener herramientas de salud y con eso también se preparen para seguir en la búsqueda”.



En la actividad participaron Edelmag, DAP, Solo Expediciones, Tech Partners y Las Torres Patagonia, quienes pusieron a disposición de los asistentes información y oportunidades vinculadas al mundo laboral.



También se hizo presente SENCE, con un stand informativo destinado a orientar a los asistentes y promover el Subsidio al Empleo.



Por su parte, la gerente zonal Austral de IST, Pamela Muñoz, se refirió al trabajo desarrollado durante el encuentro:

“Tenemos un equipo totalmente desplegado, hoy día aquí también en Zonaustral, donde estamos dando una charla con una doctora que está hablando sobre cómo funciona nuestro cerebro, asociado a la salud mental y a algunos exámenes médicos que hoy día también estamos haciendo de manera gratuita con nuestro personal y con apoyo también del servicio de salud”.



La instancia contó además con la presencia de autoridades regionales, entre ellas José Miguel Salas, seremi del Trabajo y Previsión Social; Jacques Roux, seremi del Deporte; y Sandra Mansilla, directora regional (s) de Sernatur.



El seremi del Trabajo, José Miguel Salas, valoró la realización del encuentro: “Agradecer a CORMAG y a IST por la organización de este evento. Evidentemente sabemos que el hecho de estar buscando empleo ya es una circunstancia estresante, por ende, esta Jornada de Bienestar y Empleabilidad cae de cajón para un momento difícil de la región, en donde estamos abordando una desocupación del 6,9%”. Esto en un escenario donde la fuerza de trabajo ha aumentado a un ritmo mayor que el empleo.



Esta iniciativa conjunta busca fortalecer la articulación entre los distintos actores del territorio, poniendo sus capacidades y conocimientos a disposición de la comunidad y generando nuevas oportunidades de apoyo para quienes atraviesan un proceso de búsqueda laboral.



