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22 de junio de 2026

AGRUPACIÓN DE DEPORTISTAS DE MAGALLANES CELEBRA 13 AÑOS Y AVANZA EN PROYECTO DE SEDE PROPIA

Polar en el Deporte

toto rispoli y caco carcamo

La trayectoria deportiva, el trabajo social y los proyectos de infraestructura para Punta Arenas fueron abordados en una nueva edición de Polar en el deporte, programa conducido por Eloy Lara Molina en Polar Comunicaciones. Los invitados fueron Antonio “Toto” Rispoli y Enrique “Caco” Cárcamo, históricos representantes del deporte regional.

Durante la conversación, Cárcamo recordó que la Agrupación Social y Cultural de Deportistas de Magallanes cumplirá 13 años este 26 de junio. La organización nació inicialmente vinculada al fútbol, pero con el tiempo incorporó a representantes del atletismo, automovilismo, boxeo y otras disciplinas, manteniendo sus puertas abiertas a deportistas de Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir.

Los invitados destacaron el trabajo social desarrollado por la agrupación, que incluye apoyo a antiguos deportistas que enfrentan enfermedades o situaciones de vulnerabilidad. Mediante los aportes de sus integrantes, la entidad ha colaborado con canastas de alimentos, sillas de ruedas, bastones, andadores y otros implementos destinados a quienes necesitan acompañamiento.

En Polar en el deporte también se entregaron antecedentes sobre el proyecto de una sede propia, que se levantaría en la intersección de Frei con Rómulo Correa. El diseño contempla un salón para actividades, cocina, espacios de reunión y un segundo nivel destinado a alojamiento, con la intención de recibir a delegaciones deportivas y desarrollar iniciativas abiertas a la comunidad.

Antonio Rispoli se refirió además a distintos proyectos de infraestructura que se encuentran en desarrollo o planificación en Magallanes, incluyendo sedes sociales, mejoramientos de gimnasios, recintos deportivos y obras destinadas a clubes de Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir. La conversación relevó la importancia de que las organizaciones conozcan los mecanismos disponibles para solicitar terrenos, comodatos y financiamiento.

El programa comenzó con un repaso por la jornada formativa de voleibol U12 desarrollada en el gimnasio del Club Deportivo Sokol. La instancia reunió a distintos clubes y establecimientos educacionales, reafirmando la importancia de fortalecer el trabajo infantil y la formación de nuevas generaciones de deportistas en la región.



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