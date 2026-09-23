DIGNIDAD, INCLUSIÓN Y CUIDADO EN EL EXTREMO SUR: EL DESPLIEGUE TERRITORIAL DE LA RED NACIONAL CARITAS EN PUNTA ARENAS

En un intenso recorrido territorial por la Región de Magallanes, la Red Nacional Caritas constató en terreno el impacto social de tres proyectos comunitarios que abordan la vulnerabilidad, el cuidado y la inclusión social en el extremo sur del país. Las iniciativas, impulsadas mediante el Fondo Nacional de Cuaresma de Fraternidad y el Fondo Diocesano de Acción Solidaria, reflejan el alcance de la cobertura institucional para responder a las necesidades específicas de las comunidades australes, poniendo en el centro el respeto irrestricto por la dignidad humana.



El despliegue en la zona permitió abordar de manera integral realidades diversas que van desde la salud preventiva de personas mayores con movilidad reducida hasta la contención afectiva de cuidadoras y el acompañamiento a mujeres en contexto de encierro.



Salud podológica y apoyo interdisciplinario en el hogar

Bajo el nombre “Tratamos tus pies, cuidamos tu vida”, una de las iniciativas atiende directamente en sus domicilios a 29 personas mayores en situación de vulnerabilidad socioeconómica y dependencia. A la fecha, los beneficiarios han recibido cuatro atenciones podológicas profesionales cada uno, permitiéndoles aliviar dolores crónicos, recuperar la movilidad y desenvolverse con mayor seguridad en su entorno cotidiano.



El programa contempla una mirada integral mediante el trabajo de la trabajadora social Vania Soto, quien orienta a las familias, identifica necesidades sociales y facilita el acceso a redes de protección. La labor interdisciplinaria busca garantizar el bienestar de los adultos mayores en sus propios hogares, proyectando además extender la cobertura hacia las localidades más apartadas de la Patagonia magallánica.



Cuidar a quienes cuidan y tejer redes de contención

La atención a la dependencia se complementa con el proyecto “Me ocupo, sostengo tu mano y te cuido”, orientado a brindar apoyo psicosocial y herramientas de manejo a 21 mujeres cuidadoras. Mediante la realización de 8 talleres de psicología, 7 de terapia ocupacional y 2 espacios de reflexión espiritual, junto con visitas domiciliarias y entrevistas individuales, la iniciativa fortalece competencias prácticas en movilización, traslado y estimulación cognitiva para personas con dependencia severa.



Esta intervención genera un impacto indirecto en aproximadamente 80 familiares y personas mayores. A su vez, los espacios de encuentro han permitido que las propias cuidadoras construyan redes de apoyo mutuo, mejorando su autoestima, bienestar emocional y confianza para ejercer su labor diaria.



Reinserción y herramientas de futuro en contexto de encierro

En el ámbito de la inclusión social, el proyecto “Restaurando Vidas” se ejecuta en el Centro Penitenciario de Punta Arenas a través de la Pastoral Carcelaria, acompañando a 16 mujeres privadas de libertad —en su mayoría jóvenes migrantes—.



La iniciativa contempla talleres formativos de peluquería, herramientas de autocuidado, fortalecimiento de la autoestima y espacios de contención emocional y espiritual, orientados a brindar oportunidades concretas para la futura reinserción social y laboral. El proceso incluyó además una celebración eucarística al interior del recinto, reafirmando el acompañamiento fraterno y el reconocimiento de las capacidades de las participantes.



La articulación de estos programas en Magallanes da cuenta de cómo la organización comunitaria y la presencia territorial constante logran transformar la atención social en un espacio de encuentro efectivo. Al acercar la salud a los hogares, ofrecer respaldo a las familias cuidadoras y generar oportunidades reales de reinserción, el trabajo en la zona austral consolida redes de protección que resguardan la autonomía y el bienestar en los sectores más vulnerables del territorio nacional.



Fuente: Caritas Chile

Punta Arenas, 23-09-2026

