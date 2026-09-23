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23 de septiembre de 2026

DAMAS DE BLANCO ANUNCIAN COLECTA NACIONAL DEL 1 AL 3 DE OCTUBRE Y REFUERZAN LLAMADO A APOYAR A PACIENTES SIN REDES FAMILIARES

Buenos días región

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Las Damas de Blanco de Magallanes destacaron su labor voluntaria en el Hospital Clínico durante su participación esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones. Actualmente, la agrupación cuenta con 24 voluntarias en la región y mantiene un trabajo enfocado principalmente en pacientes que se encuentran solos o sin redes de apoyo, entregando acompañamiento social, asistencia en alimentación, útiles de aseo y otros elementos básicos, además de apoyo espiritual.

Durante la conversación, Amelia Hernández y Gladys Aguilar abordaron los cambios que han observado en las necesidades de los pacientes y en las dinámicas familiares dentro del ámbito hospitalario. También destacaron la creciente participación de profesionales de distintas áreas, como psicología, kinesiología y enfermería, frente a las necesidades de una población regional con una importante presencia de adultos mayores. La organización, además, ha participado en iniciativas para facilitar camas clínicas, sillas de ruedas y otros implementos destinados a personas con movilidad reducida.

Uno de los principales anuncios fue la realización de la colecta nacional de las Damas de Blanco del 1 al 3 de octubre, cuyos recursos serán destinados a cubrir necesidades básicas de pacientes hospitalizados, entre ellas pañales, artículos de higiene y elementos de uso personal. La actividad contempla un despliegue durante tres días, con voluntarios en el Hospital Clínico y distintos puntos de Punta Arenas, entre ellos Zona Franca, Espacio Urbano, supermercados y otros lugares de la ciudad. También se han distribuido alcancías identificadas con el logo de la agrupación.

Las Damas de Blanco hicieron además un llamado a la comunidad a colaborar con la colecta y con donaciones de insumos, destacando que reciben aportes directamente a través de sus voluntarias. Asimismo, mantienen una convocatoria para incorporar nuevas integrantes a su labor de acompañamiento, especialmente considerando la necesidad de fortalecer las redes de apoyo para pacientes que enfrentan sus procesos de hospitalización sin familiares o personas cercanas.






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