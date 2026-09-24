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24 de septiembre de 2026

CONAF REUNIÓ LAS IMÁGENES CAPTADAS POR CÁMARAS TRAMPA DE LA FAUNA EN ECOSISTEMAS DE MAGALLANES

​Seminario "Monitoreo con cámaras trampa en los ecosistemas de la región de Magallanes y sus áreas protegidas"

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A través de un encuentro  donde participaron diversas organizaciones públicas y privadas, la Corporación Nacional Forestal (CONAF) en Magallanes dió a conocer las diversas experiencias de conservación con cámaras trampa en los ecosistemas y áres protegidas de la región.

"Monitoreo con cámaras trampa en los ecosistemas de la región de Magallanes y sus áreas protegidas" se  tituló el seminario organizado por el Departamento de Áreas Silvestres Protegidas de CONAF a través de su sección de Conservación de la Biodiversidad, que lleva adelante las directrices para la protección de la fauna que transita o ha establecido como hábitat el territorio de los parques nacionales, monumentos naturales,  reservas nacionales administradas por la corporación, así como también de otros  entornos naturales que forman parte de la región.

En la jornada, que se realizó en el auditorio Ernesto Livacic de la Universidad de Magallanes, expusieron representantes de diversas organizaciones  como Rewilding Chile que presentó sus investigaciones con cámaras trampa en el Parque Cruz de Froward;  Wild Life Conservación (WCS) con el Parque Karukinka en Tierra del Fuego; el monitoreo de la fauna terrestre  que realiza la ONG internacional The School for Field Studies en el Parque Nacional Pali Aike; el monitoreo continuo de felinos Silvestres que realiza la Fundación Panthera en Sierra Baguales donde se destacó el hallazgo de una especie escasa y en peligro de extinción como es el roedor nativo de sudamérica conocido como Vizcacha (lagidium viscacia); así como también las experiencias con cámaras trampa de CONAF en el Parque Nacional Bernardo O'Higgins y la Reserva Nacional Laguna Parrillar.

Además, el seminario se inauguró con la presentación desde Alemania de la Dra. Elke Schutler, investigadora del Centro Internacional Cabo de Horno, CHIC-UMAG, quien se refirió al monitoreo que se realiza sobre los perros asilvestrados en Isla Navarino.

Rodrigo Ivanovich, profesional de CONAF que estuvo a cargo de la organización del evento y lidera  el tema de la incorporación de las cámaras trampa en los programas de conservación, señala que la realización de este seminario permite "reunirse, compartir experiencias y la comunidad respecto al uso de tecnologías de monitoreo, dando a conocer registros de fauna, especies emblemáticas como el puma o el huemul"

Benjamín Cáceres, de la fundación Rewilding Chile, destacó que el uso de cámaras trampa en el futuro Parque Nacional Cabo Froward "ha permitido registrar la biodiversidad que allí se encuentran y las especies con las cuales se quiere trabajar, tales como el huemul que se encuentra en peligro de extinción y a través de esta tecnología se ha dado luz al estado de la población como punto de inicio para desarrollar más investigación".

Por su parte, el director regional de CONAF, John Revello, destacó la jornada señalando que "esta tecnología  nos permite utilizarla como una herramienta para encontrar, identificar , tomar decisiones y generar una propuesta en nuestros objetivos de conservación"
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