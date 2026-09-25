CHOFER AGREDE A JOVEN CON DISCAPACIDAD QUE VENDÍA PRODUCTOS EN MICRO DE PUNTA ARENAS: LUEGO SE FUGÓ

Un conductor de transporte público protagonizó una violenta agresión contra un joven con discapacidad en un microbús de la Línea 5 en Punta Arenas, hecho que terminó con pasajeros interviniendo para defender a la víctima. El episodio ocurrió mientras la máquina realizaba su recorrido y el joven comenzó a comercializar sus artículos a bordo.

La situación habría provocado la molestia del conductor, pasando rápidamente a los ataques verbales y físicos.

Ante el ataque, fueron los propios pasajeros quienes intervinieron para defender a la víctima y detener la agresión. Luego, llamaron a SAMU para brindar ayuda médica al afectado, que debió ser trasladado hasta un centro asistencial para constatar las lesiones.

El conductor, en tanto, huyó del lugar al percatarse de la llegada del SAMU y luego de observar el rechazo de los pasajeros frente a lo ocurrido.

Todos los antecedentes fueron puestos a disposición de las autoridades policiales y del transporte, con el objetivo de identificar y ubicar al conductor involucrado en la agresión.

Fuente: biobiochile.cl

