CREADOR DE «CASO 63» CAUTIVÓ A ESTUDIANTES Y COMUNIDADES DE PUNTA ARENAS Y PORVENIR

Con encuentros en Punta Arenas y Porvenir, el reconocido guionista Julio Rojas -creador de la audioserie “Caso 63”- protagonizó un nuevo capítulo del programa Diálogos en Movimiento. La iniciativa, impulsada por la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, permitió que estudiantes de la región conversaran sobre narrativa contemporánea e imaginación.

En la capital regional de Magallanes, la actividad se desarrolló el martes reciente en el liceo INSUCO, donde el autor compartió una doble jornada literaria. Por la mañana, Rojas cautivó en exclusiva a los alumnos del establecimiento, mientras que por la tarde lideró un encuentro masivo que reunió a jóvenes de los colegios Charles Darwin, Pierre Fauré, María Auxiliadora, San José y el propio INSUCO. Entre mitos y futuros posibles, las y los estudiantes se sumergieron en la fascinante propuesta de ficción del autor, debatiendo cómo la imaginación y la narrativa pueden transformar la realidad.

El propio autor reflexionó con entusiasmo sobre el valor de estos encuentros y la inspiración austral. «Yo creo que es un honor para cualquier escritor comunicarse con jóvenes y con lectores que tienen que ver con el lugar donde fue creada una obra. En este caso, “El problema del fin del mundo” lo escribí en Magallanes. Es una zona que quiero mucho y es un honor que la concurrencia de varios colegios haya estado tan interesada en indagar sobre la literatura, sobre los mitos, sobre el presente, sobre este momento que nos ha tocado vivir. Así que se produjo una conversación maravillosa y muy vitalizante. Creo que para mí como autor es una gran satisfacción”.

La experiencia dejó una huella profunda en los asistentes. Laura Castro, alumna del liceo INSUCO, compartió su entusiasmo tras el intercambio. «Yo en general soy muy fan de él por sus podcast. Entonces para mí, de hecho, la profe me invitó porque supo que yo era muy fan, y la verdad estuvo muy bueno. Como se expresó y como nos explicó todo y tratando de llevar todo también a sus experiencias personales fue súper bonito y una buena experiencia».

En la misma línea, Alonso Oyarzo, estudiante del Colegio Pierre Fauré de Punta Arenas, valoró el descubrimiento de nuevas perspectivas narrativas. «Salí muy bien impresionado. No sabía nada sobre sus trabajos, solo sabía que tenía ese podcast que él escribió, y la verdad me interesó, me trajo una nueva perspectiva sobre los mitos y sobre la ciencia ficción y la escritura en general».

Dialogos en Porvenir

La gira continuó en la comuna de Porvenir durante el miércoles y jueves. En la capital fueguina, las actividades contemplaron un encuentro abierto a la comunidad en la Sala Cowork del CFT Magallanes, además de una jornada dirigida específicamente a estudiantes del Liceo Hernando de Magallanes, permitiendo expandir el debate sobre la inteligencia artificial, los metaversos y la tecnología en paralelo con la tradición oral.

El impacto de la visita fue relevado por el seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Rodrigo Bravo Garrido, quien destacó la pertinencia de las temáticas abordadas.

“Estos temas conectan precisamente con las inquietudes de nuestra juventud: la inteligencia artificial, los nuevos programas, los metaversos. En realidad, a veces no nos damos cuenta de que están siendo paralelas a través de un mundo virtual y un mundo real donde nuestros jóvenes están viviendo el fenómeno de una nueva revolución tecnológica presente. Así lo hicimos acá en Punta Arenas, también lo hicimos en Porvenir, y es necesario que nuestro ministerio enfoque estos temas tan contingentes sobre todo con los niños, niñas y jóvenes.»

El programa Diálogos en Movimiento incluirá el presente año dieciséis encuentros de escritores con estudiantes en establecimientos educacionales de la región de Magallanes. Llegará a prácticamente toda la región de Magallanes -con la sola excepción de Río Verde- abarcando localidades aisladas como Puerto Edén, Cameron, Cerro Sombrero, Seno Obstrucción y Cerro Castillo.