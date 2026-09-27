ESTUDIANTES DE MAGALLANES PRESENTAN SUS PROPUESTAS PARA EL CONSEJO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Estudiantes de Punta Arenas y Puerto Natales que son candidatos a representar a sus pares en el Consejo Local de Educación Pública de Magallanes abordaron sus propuestas y las principales problemáticas que identifican en las comunidades educativas. La conversación se desarrolló en el programa La educación en Magallanes de Radio Polar, de cara al proceso de elección para el período 2026-2029.

En el espacio participaron Bastián Hernández Villegas, estudiante del Liceo Gabriela Mistral de Puerto Natales, y Agustina Ojeda Huenteo, del Liceo Politécnico Cardenal Raúl Silva Henríquez de Punta Arenas. Ambos compartieron sus motivaciones para buscar representar a los estudiantes y plantearon la necesidad de fortalecer la participación de este estamento en las decisiones relacionadas con la educación pública.

Durante La educación en Magallanes, Agustina Ojeda puso énfasis en la convivencia y la comunicación dentro de las comunidades educativas. Bastián Hernández, en tanto, mencionó entre sus inquietudes la falta de insumos y problemas de infraestructura que, según señaló, han afectado a distintos establecimientos y en algunos casos han incidido en la suspensión de clases.

Otro de los puntos abordados fue la representación de estudiantes de las distintas comunas de la región. Ambos candidatos plantearon la posibilidad de generar canales de comunicación periódicos con centros de estudiantes y utilizar herramientas virtuales para recoger sus inquietudes, considerando las distancias que existen entre las distintas localidades de Magallanes.

En La educación en Magallanes, los estudiantes también se refirieron al funcionamiento del SLEP y al papel que puede cumplir el Consejo Local como instancia de representación y asesoría. Bastián Hernández sostuvo que existen aspectos de la gestión que pueden mejorar, mientras Agustina Ojeda planteó la necesidad de dar mayor visibilidad a la participación del Consejo. Las elecciones para representantes estudiantiles están previstas para los días 7 y 8 de octubre.





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