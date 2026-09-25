ALCALDE RADONICH PIDE EXIMIR TASAS DE EMBARQUE EN NUEVAS RUTAS INTERREGIONALES

Recuperar la conectividad aérea entre regiones y reducir la necesidad de pasar por Santiago para desplazarse dentro del país es el objetivo de la propuesta que el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, volvió a plantear al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

La iniciativa tuvo su primera presentación formal en enero de este año, mediante una carta dirigida al entonces ministro Juan Carlos Muñoz. En ella, autoridades regionales, alcaldes y representantes de distintos sectores productivos y gremiales advirtieron que la pérdida de conexiones aéreas entre regiones no solo incrementa los costos y tiempos de viaje, sino que también afecta el turismo, la actividad económica, el acceso a salud y educación y la competitividad de los territorios más alejados de la zona central.

El documento señalaba, además, que parte de la conectividad existente antes de 2019 no logró recuperarse después de la pandemia y planteaba que la concentración de las conexiones en Santiago constituye una dificultad para un modelo de desarrollo descentralizado.

Ahora, el municipio retomó la propuesta ante el actual ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, quien asumió la cartera en marzo de este año. El alcalde envió durante las últimas horas el nuevo oficio en el que reiteró formalmente la solicitud tras las conversaciones sostenidas durante una reciente visita del secretario de Estado a Punta Arenas. En esa comunicación, Radonich expresó además la disposición de participar en mesas de trabajo y aportar antecedentes técnicos para avanzar en esta materia.

"En enero enviamos un oficio al entonces ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, y encontramos una muy buena disposición frente a un problema que quienes vivimos en zonas extremas enfrentamos todos los días: la falta de conectividad aérea interregional. Desde Punta Arenas, viajar a Castro, Temuco o Concepción implica muchas veces pasar por Santiago. En el extremo norte ocurre algo similar, para trasladarse desde Arica a Antofagasta se termina volando hasta Santiago para luego regresar al norte. Eso es caro, consume tiempo y, sobre todo, limita el desarrollo de nuestros territorios y la calidad de vida de sus habitantes", señaló Radonich.

Según el jefe comunal, el impacto trasciende al pasajero que viaja por motivos personales. Familias con hijos estudiando en otras regiones, pacientes que deben trasladarse para recibir atención médica, emprendedores, empresas y el sector turístico; enfrentan las consecuencias de una red aérea que ofrece pocas alternativas para conectar directamente a distintas zonas del país.

Incentivo estatal y compromiso de las aerolíneas

El planteamiento impulsado desde la capital magallánica busca combinar incentivos públicos con un compromiso comercial de las compañías aéreas. En la carta de enero, los firmantes solicitaron eliminar las tasas de embarque a pasajeros y las tasas aeroportuarias aplicadas a las aeronaves en conexiones entre regiones, mencionando entre los posibles trayectos Punta Arenas-Castro, Punta Arenas-Temuco, Punta Arenas - Concepción, Punta Arenas-Balmaceda, Arica-Iquique, Arica-Antofagasta y distintas conexiones desde Puerto Montt hacia otras regiones del país.

Radonich explicó que el planteamiento que se busca instalar ahora considera focalizar el incentivo en la apertura de servicios con una demanda inicialmente acotada. "Porque no se trata solamente de pedir, también hay que proponer. Lo que estamos planteando es que el Estado no cobre la tasa de embarque en estos nuevos vuelos interregionales que tengan menos de 100 mil pasajeros, de manera de incentivar la demanda. Pero también les estamos pidiendo a las líneas aéreas responsabilidad social: que, así como cuando abren rutas al extranjero y realizan buenas ofertas y campañas de marketing, hagan el mismo esfuerzo para instalar estas conexiones dentro de Chile", afirmó el alcalde.

El jefe comunal sostuvo que detrás de la iniciativa se ha buscado articular apoyos tanto en el extremo austral como en el norte del país. La primera presentación fue suscrita por gobernadores regionales, alcaldes y organizaciones empresariales y turísticas de distintas zonas, además de entidades nacionales como la Cámara Nacional de Comercio, la Cámara Chilena de la Construcción y la Sofofa. Según Radonich, el trabajo posterior ha continuado incorporando respaldos de autoridades y gremios de ciudades como Arica, Iquique, Antofagasta, Calama, Puerto Montt, Castro, Coyhaique, Temuco y Concepción.

Para el municipio, una de las principales oportunidades estaría en recuperar el acceso directo desde Magallanes a ciudades del centro-sur, tanto por el movimiento de residentes como por su potencial turístico y comercial. "Hoy puedo decir que Punta Arenas está más aislada que hace diez años. Mientras Chile habla de descentralización, para una parte importante de nuestras conexiones seguimos dependiendo de Santiago. Para nuestros vecinos eso significa viajes mucho más caros y extensos, pero además limita oportunidades de negocios, turismo, vínculos familiares y acceso a servicios tan importantes como la salud y la educación", concluyó Radonich.