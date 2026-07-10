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10 de julio de 2026

CONSEJERA XIMENA MONTAÑA INSISTE EN CREAR UN COSAM PARA PUERTO NATALES Y DESTACA NUEVAS INVERSIONES PARA ÚLTIMA ESPERANZA

Buenos días región

coremontaña

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la consejera regional por Última Esperanza, Ximena Montaña Velásquez, realizó un balance de las últimas decisiones adoptadas por el Consejo Regional, destacando la aprobación de iniciativas para Puerto Natales y Puerto Edén, además de reiterar la necesidad de fortalecer la red de salud mental en la provincia.

En materia de inversiones, explicó que el Consejo Regional aprobó recursos para ejecutar mejoras en las pasarelas de Puerto Edén, mediante un proyecto FRIL cercano a los 100 millones de pesos que beneficiará a 22 familias de la localidad.

Asimismo, valoró la aprobación de más de mil millones de pesos para la adquisición de maquinaria destinada a la Municipalidad de Puerto Natales.

"Pudimos aprobar más de 1000 millones de pesos para la adquisición de cuatro maquinarias que van en directo a beneficio de la Comunidad de Puerto Natales. Tenemos excavadora, retroexcavadora, camión tolva, etcétera", señaló.

Precisó que estos equipos permitirán reforzar la respuesta frente a emergencias, apoyar las labores en el vertedero comunal y mejorar la mantención de caminos en sectores periurbanos y rurales de la comuna.

Otro de los temas centrales de la entrevista fue la situación de la salud mental en Puerto Natales, especialmente tras el reciente fallecimiento de un menor de edad que generó amplio impacto en la comunidad.

Montaña expresó sus condolencias a la familia y sostuvo que este tipo de hechos debe impulsar medidas concretas para fortalecer la atención especializada en la provincia.

"En Puerto Natales no existe ningún centro de salud mental. Ningún COSAM, ningún dispositivo, nada", afirmó.

La consejera indicó que ofició tanto a la Seremi de Salud como al Servicio de Salud Magallanes para conocer si existen proyectos destinados a implementar un Centro Comunitario de Salud Mental (COSAM) u otro dispositivo especializado.

"Yo no me voy a cansar de pedir un COSAM para Puerto Natales porque siento que si no nos preocupamos de la salud mental y en este caso ya hablo de jóvenes, porque de los intentos de suicidio que hubo el 2025 en la región, el 60% eran personas menores de 30 años", manifestó.

En esa línea, agregó que la atención en salud mental continúa concentrándose principalmente en Punta Arenas, situación que calificó como una expresión del centralismo regional.

"Las provincias no podemos seguir esperando, nuestros jóvenes no pueden seguir falleciendo esperando. El sistema no les puede seguir fallando, nosotros como Estado no les podemos seguir fallando", sostuvo.

Durante la conversación también abordó la reunión sostenida entre la Comisión de Infraestructura del Consejo Regional y la Cámara Chilena de la Construcción, donde se analizó la proyección de una eventual pérdida de 1.600 empleos en Magallanes durante este año.

Según explicó, uno de los principales factores de preocupación corresponde a la incertidumbre respecto de los recursos del Plan de Zonas Extremas.

"Solo en la región de Magallanes tengamos 1600 puestos de trabajo menos. Y esto es una situación súper grave", advirtió.

Montaña señaló que la demora en la entrega de los recursos podría afectar la ejecución de proyectos de infraestructura y, con ello, la generación de empleo regional.

Finalmente, la consejera también se refirió al futuro de la concesión de Zona Franca, respaldando el trabajo de la comisión especial creada por el Consejo Regional para revisar el modelo vigente de cara a una nueva licitación.

"Cuando tú vas a comprar a la Zona Franca no ves una diferencia en precio con ir a comprar al Mall o con venir al centro de Punta Arenas. Y eso no puede ser. Un recinto franco tiene que cumplir su objetivo original", afirmó.

La entrevista concluyó con un llamado de la consejera a continuar impulsando inversiones para Última Esperanza, fortalecer la descentralización de los servicios públicos y mantener como prioridad la implementación de un COSAM para Puerto Natales.



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CCHC MAGALLANES ALERTA SOBRE POSIBLE PÉRDIDA DE 1.600 EMPLEOS EN LA REGIÓN SI PERSISTEN ACTUALES CONDICIONES DEL SECTOR

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