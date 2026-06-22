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22 de junio de 2026

CORE JUAN MORANO ADVIERTE LENTITUD EN EJECUCIÓN DE PROYECTOS Y PIDE FORTALECER LAS UNIDADES TÉCNICAS

Buenos días región.

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Una mirada crítica al ritmo de ejecución de las inversiones regionales, la situación de los convenios con los ministerios y el futuro de las leyes de excepción realizó este lunes el consejero regional de Magallanes, Juan Morano Cornejo, durante su participación en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

Respecto a los recursos del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE), Morano recordó que los cerca de $25 mil millones aprobados para proyectos como el Archivo y Biblioteca Regional, el muelle multipropósito y obras vinculadas a Porvenir ya cuentan con el visto bueno de Contraloría y pueden comenzar a ejecutarse.

Sin embargo, sostuvo que el análisis debe centrarse en el gasto efectivo y no sólo en la aprobación de recursos.



“Yo prefiero que la gallina cacarea cuando el huevo está poniendo. ¿Y no cuando le pisas gallo digamos que es distinto?”, afirmó.


En esa línea, señaló que es necesario fortalecer a las unidades técnicas responsables de ejecutar los proyectos y advirtió que la capacidad operativa del Gobierno Regional es limitada.



“El Gobierno regional no tiene gran capacidad para aquello porque tiene muy poca gente. O sea, más allá de lo que algunos pueden pensar, el estado regional entre comillas es pequeño”, indicó.



Proyectos que podrían salir del PEDZE

Morano reconoció que algunas iniciativas, como la reposición de la Escuela Bernardo O'Higgins de Porvenir, podrían avanzar más rápidamente mediante financiamiento Fondema.

“Si siguen esperando el PEDZE, con lo que está ocurriendo ahora con el PEDZE, les queda mucho, mucho tiempo por delante”, señaló, agregando que el camino sería retirar esas iniciativas del plan y trasladarlas a otro mecanismo de financiamiento.

Sobre el establecimiento educacional fue enfático.



“Si no sale ahora ya no sale nunca más”.



Preocupación por convenios con Salud y Vivienda

Otro de los temas abordados fue la falta de nuevos acuerdos entre el Gobierno Regional y los ministerios de Salud y Vivienda.

Según Morano, actualmente existe incertidumbre respecto de ambos convenios y cuestionó la lentitud del nivel central.



“Estamos preocupados porque estamos sin convenios vigentes”, sostuvo.


Añadió que el Gobierno Regional se encuentra aportando al máximo de sus capacidades financieras.



“El Gobierno regional está poniendo lo máximo que puede, está raspando la olla”, manifestó.


En materia sanitaria, destacó los avances alcanzados en la región y la necesidad de mantener los estándares del Hospital Clínico de Magallanes.



“No podemos desmejorar la calidad de equipamiento y la atención que tiene el Hospital Regional”, afirmó.



Vivienda y entidades patrocinantes

Consultado por la posibilidad de que la Municipalidad de Punta Arenas retome el rol de entidad patrocinante, Morano descartó que exista alguna prohibición legal o ministerial.



“Nadie ha prohibido que lo sean”, aseguró.


Incluso sostuvo que la decisión de no asumir ese rol en años anteriores respondió a determinaciones internas.



“No había nada que les impidiera”.


Asimismo, planteó que las unidades técnicas encargadas de supervisar proyectos habitacionales debieran volver a ser organismos públicos y no privados.


Hidrógeno verde y acuicultura

En relación con el desarrollo del hidrógeno verde, el consejero regional señaló que el principal obstáculo actual es la falta de mercado internacional.



“Hoy día no hay quien compre hidrógeno verde, si hubiera quien comprara hidrógeno verde en volumen, ya estaría produciendo”, expresó.


A su juicio, el escenario de espera que vive Magallanes es similar al que se observa en otras partes del mundo.

En cuanto a la acuicultura, llamó a ampliar la mirada más allá de la salmonicultura e impulsar otras actividades productivas, como el cultivo de algas y mitílidos.

Además, destacó que la industria ha aprendido de errores ambientales del pasado.



“Ha habido un cambio sustantivo. Ojalá se profundice”, indicó.



Revisar las leyes de excepción

Finalmente, Morano sostuvo que la próxima discusión sobre las leyes de excepción debe enfocarse en generar empleo y valor agregado en el territorio, cuestionando que algunos beneficios terminen favoreciendo a empresas que no aportan significativamente al desarrollo regional.



“Las empresas que dependen de las leyes de excepción para el crecimiento y desarrollo no merecen ser empresa”.


Añadió que estos instrumentos deben ser incentivos temporales y no subsidios permanentes.



“La excepción tiene que ser el empujón, el puntapié, el arranque del motor”, concluyó.


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SEGURIDAD REFORZADA Y DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA FINANCIADA POR EL GOBIERNO REGIONAL: AUTORIDADES INAUGURAN NUEVO EQUIPO DE RAYOS X PARA EL AEROPUERTO DE PUNTA ARENAS

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