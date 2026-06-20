REAPERTURA DE SALA DE MEMORIAS OBRERAS RESCATA LA HISTORIA Y EL PATRIMONIO INDUSTRIAL DE RÍO SECO EN PUNTA ARENAS

La profesora de Historia y Ciencias Sociales Camila Oliva Andrade conversó con Polar Comunicaciones sobre el trabajo desarrollado en torno a la Sala de Memorias Obreras del Museo de Historia Natural de Río Seco, espacio que fue reinaugurado en abril y que busca preservar las historias de vida de trabajadores y familias vinculadas al antiguo frigorífico del sector norte de Punta Arenas.

Durante la entrevista en Y tú qué opinas, la docente explicó que la iniciativa surgió a partir de una investigación impulsada por el museo junto a diversos colaboradores, con el objetivo de recopilar testimonios y memorias de antiguos habitantes de Río Seco. El proyecto ha permitido rescatar relatos familiares, experiencias laborales y aspectos cotidianos que tradicionalmente han quedado fuera de los registros históricos sobre la industria ganadera de Magallanes.

Oliva destacó que el proceso se construyó directamente con la comunidad, visitando hogares y recopilando fotografías, documentos y recuerdos de vecinos históricos del sector. Gracias a este trabajo colaborativo, la sala incorpora imágenes identificadas por las propias familias, permitiendo dar nombre y contexto a quienes formaron parte de la vida obrera y comunitaria de Río Seco.

La entrevistada también relevó el valor patrimonial del antiguo frigorífico, cuyas instalaciones continúan siendo un símbolo del desarrollo industrial de la región de Magallanes. En ese sentido, señaló que las memorias de trabajadores, mujeres, familias y organizaciones deportivas permiten comprender cómo la actividad económica influyó en la vida social, cultural y comunitaria del sector.

Asimismo, Camila Oliva resaltó la importancia de acercar la investigación histórica a la ciudadanía y a las nuevas generaciones. A través de talleres patrimoniales desarrollados en la Escuela Elba Ojeda Gómez, conocida como Escuela de Río Seco, estudiantes exploran la historia, el paisaje y la identidad de su entorno, fortaleciendo el vínculo con un patrimonio que sigue vivo en la memoria de la comunidad.

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