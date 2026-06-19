MAGALLANES IMPULSA EMPRENDIMIENTOS DINÁMICOS DE LA SALMONICULTURA LANZANDO INCUBADORA

Con la gran participación de Alejandra Mustakis, reconocida referente en emprendimiento, innovación y desarrollo empresarial en Chile, se realizó el lanzamiento del Programa Potencia Incubadora: Portafolio Etapa Crecimiento/Escalamiento de Corfo, iniciativa ejecutada por MEB Patagonia, a través de UPLab y Socialab, orientada a fortalecer y acelerar emprendimientos dinámicos de la Región de Magallanes.

La iniciativa busca impulsar una nueva etapa para el ecosistema regional ligado a innovación mediante la implementación de una incubadora especializada en el escalamiento de los emprendimientos dinámicos e innovadores, entregando herramientas, redes y capacidades para que empresas con validación técnica y comercial puedan proyectar su crecimiento hacia nuevos mercados.

El programa pondrá a disposición de los emprendedores servicios especializados de alto valor, incluyendo mentorías estratégicas, diseño de planes de escalamiento, acceso a redes de financiamiento, formación en modelos de negocios, marketing, gestión financiera, networking, mentorías 1:1, internacionalización y también vinculación con actores públicos, privados y académicos del país.

La incubadora estará enfocada en acompañar emprendimientos con alto potencial de crecimiento, especialmente aquellos que contribuyan a responder a desafíos y oportunidades estratégicas de la región, vinculados a sectores como turismo antártico y de intereses especiales, logística portuaria, comercio transfronterizo y salmonicultura, entre otros ámbitos prioritarios para el desarrollo económico de Magallanes.

Desde la iniciativa indican a Salmonexpert que “impulsar este programa de Corfo Potencia, nos plantea un desafío de escalar emprendimientos locales que, ya sea por la lejanía de la región o por redes empresariales, no acceden a oportunidades de escalamiento, y para este desafío invitamos a Socialab, cuya metodología ha sido exitosa en Chile, escalando más de 90 emprendimientos, así que es nuestro socio estratégico y llega aportar al ecosistema de emprendimientos en Magallanes que apunten a desafíos regionales como la salmonicultura, comercio transfronterizos, turismo Antártico”.

El proyecto contempla la articulación de alianzas estratégicas con actores del ecosistema regional y nacional, fortaleciendo la colaboración, la sostenibilidad del emprendimiento y el acceso a redes clave para la expansión de los negocios.

Durante su ejecución, en tanto, la iniciativa espera acompañar al menos 12 emprendimientos regionales, entregándoles apoyo especializado para así superar brechas, fortalecer sus capacidades de gestión y avanzar hacia procesos de crecimiento y escalamiento en mercados nacionales e internacionales.

Con este programa, afirman, Magallanes avanza en la consolidación de un ecosistema de emprendimiento más conectado, competitivo e innovador, potenciando el talento local y creando nuevas oportunidades para el desarrollo sostenible de la región.

Fuente: salmonexpert.cl

