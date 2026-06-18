DECRETAN PRISIÓN PREVENTIVA PARA PROFESOR QUE VENDÍA MARIHUANA POR DELIVERY EN PUNTA ARENAS

El Juzgado de Garantía de Punta Arenas dictó prisión preventiva para Sebastián Alejandro Robinson Uribe, profesor de la comuna formalizado por los delitos de cultivo y tráfico ilícito de drogas.

La detención fue el resultado de una investigación liderada por la sección OS7 de Carabineros, que logró acreditar la venta sistemática de sustancias prohibidas por parte del docente.

Modus operandi y vehículos incautados

El imputado coordinaba las transacciones de sustancias a través de su teléfono celular y realizaba las entregas bajo la modalidad de delivery.

Para la distribución de la droga, el educador utilizaba indistintamente un automóvil y una motocicleta, vehículos que fueron completamente incautados por el personal policial durante el operativo de entrada y registro a su inmueble.

Evidencias y agravante por docencia

En el allanamiento a la vivienda, Carabineros desbarató un sistema de cultivo indoor con cuatro plantas de cannabis sativa en crecimiento y decomisó 65 gramos de marihuana a granel, además de balanzas digitales y dinero en efectivo.

Durante la audiencia, la Fiscalía descartó la tesis de microtráfico argumentando la habitualidad de las ventas desde 2025. Asimismo, el Ministerio Público sumó una agravante especial de la Ley 20.000 debido a la condición profesional del imputado.

Según explicó la fiscal Johana Irribarra, “él es un docente, lo cual significativamente aumenta el riesgo para la población porque él tiene contacto directo con jóvenes y niños”.

El tribunal desestimó una receta médica vencida presentada por la defensa, ordenó el ingreso inmediato del profesor al complejo penitenciario de Punta Arenas y decretó un plazo de 90 días para el cierre de la investigación penal.

Fuente: biobiochile.cl



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